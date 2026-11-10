Drei Trommeln schlagen den Takt, forsch, unerbittlich. Vorneweg marschiert Edouard Barlerin, wie seine Trommler im schottischen Kilt. Das Beinkleid schwingt, der Schritt sitzt. Plötzlich liegt Bechen in den Highlands. Ein Grinsen huscht über das Gesicht des Jugendleiters, dann hebt er den Taktstock.

Glut weitergeben statt Asche bewahren

Tradition pflegen heißt nicht Asche aufbewahren, sondern Glut weitergeben. Der Musikverein Kürten feiert sein 179. Stiftungsfest, im kommenden Jahr steht das 180. an. Ein stolzes Alter, das Vereine bisweilen erstarren lässt. Nicht so in Kürten. Auf der Bühne stehen viele junge Gesichter, gespannte Lippen an Mundstücken, Finger auf Klappen. Allerdings im Exil: Weil die Kürtener Mehrzweckhalle renoviert wird, hat die befreundete Musikgemeinschaft Bechen den Verein aufgenommen.

Der Schlüssel liegt im Nachwuchs

Der Schlüssel liegt im Nachwuchs. Vorstandsmitglied Melanie Sommerberg hebt dessen Bedeutung gleich zu Beginn hervor, ehe sie das Mikrofon an Moderator Dirk Cürten übergibt. Was hier heranwächst, soll später die sinfonische Wucht des großen Ensembles tragen. Nicht nur musikalisch, auch organisatorisch zeigt sich dabei, wie eng die Generationen im Verein zusammenarbeiten. Die jungen Musiker moderieren ihre Auftritte selbst und beweisen damit, dass sie längst mehr sind als bloße Statisten im Konzertprogramm.

Mit entwaffnendem Charme

Zunächst zeigt das Vororchester unter Finn Müller, was intensive Probenarbeit bewirken kann. Fenja und Anna kündigen die Stücke mit entwaffnendem Charme an. Mit dem Thema von „James Bond“ gewinnt der Nachwuchs das Publikum: rhythmisch sicher und mutig im Blech.

Das Jugendorchester setzt das britische Thema fort

Dann übernimmt das Jugendorchester unter Barlerin. Auch hier führen die Jugendlichen selbst durchs Programm. Hanna und ihre Mitstreiterinnen erklären, worauf es zu hören gilt. Heinz Briegels „Pride of Glory“ setzt mit „Scotland the Brave“ das britische Thema fort. Bei John Barrys „Out of Africa“ in der Fassung von Johan de Meij beweisen die jungen Musiker klangliche Reife und Dynamik. Melodien aus „The Greatest Showman“ setzen ein mitreißendes Ausrufezeichen. Hier werden nicht einfach Noten heruntergespielt, hier wird miteinander musiziert. Das Publikum dankt es ihnen mit viel Applaus und spürbarer Aufmerksamkeit im Saal.

Auch das Jugendorchester brilliert. Copyright: Christoph Konkulewski

„So soll es sein“: Barlerin über die Nachwuchsarbeit

In der Pause blickt Barlerin auf die voll besetzten Reihen und sagt: „Wenn die Jugendlichen von meinem Orchester ins große Orchester wechseln und ich sehe sie dort, sage ich: So soll es sein.“ Ein Satz, der die Nachwuchsarbeit des Vereins auf den Punkt bringt.

Das Große Orchester: Von irischen Rhythmen zum Sonnenaufgang

Was daraus erwächst, demonstriert das Große Orchester unter David Waldeyer. Bei Carl Wittrocks „Lord Tullamore“ ziehen irische Rhythmen und festliche Fanfaren durch den Saal. Philip Sparkes „Sunrise at Angel’s Gate“ zeichnet die Stimmung des anbrechenden Morgens mit feinen Klangfarben nach.

Höhepunkt mit Querflöte: Anja Höfkens glänzt solistisch

Den Höhepunkt markiert Stephen Bullas anspruchsvolle „Rhapsody for Flute“. Solistin Anja Höfkens liefert ein bravouröses Glanzstück. Ihre Querflöte singt, klagt, triumphiert und flirrt in rasanten Läufen durch den Raum. Das Orchester fängt die Tempowechsel auf und lässt ihr Raum zur virtuosen Entfaltung. Begeisterter Jubel ist der Lohn.

Ein majestätischer Schlusspunkt

Mit Edward Elgars majestätischem Marsch „Pomp and Circumstance No. 4“ endet der Nachmittag. Moderator Dirk Cürten bringt zuvor die Botschaft auf den Punkt: Nur wer die Jugend begeistert, behält auch nach knapp zwei Jahrhunderten den richtigen Ton. In Kürten stimmt die Harmonie – auf der Bühne wie im Verein.