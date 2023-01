Rhein-Berg – Fast alle reden derzeit von der Bundestagswahl, Rhein-Bergs Grüne denken da schon weiter. Sie haben jetzt ihre Kandidaten für die nordrhein-westfälische Landtagswahl am 15. Mai nächsten Jahres nominiert.

Das könnte Sie auch interessieren:

Landtagswahl im Mai 2022 Anzeige SPD Rhein-Berg nominiert Kandidatinnen von Guido Wagner

Landtagswahl 2022 in Rhein-Berg Anzeige FDP hat ihre Direktkandidaten gewählt von Guido Wagner

Landtagswahl 2022 Anzeige Overather Rainer Deppe kandidiert nach 17 Jahren nicht erneut von Guido Wagner

In einer Kreismitgliederversammlung, die erstmals seit der Neuaufstellung des Kreisvorstands mit dem Kreissprecherteam Stella Laufenberg und Jörg Wagner im März wieder in Präsenz stattfand, wählten die Mitglieder eine Kandidatin und einen Kandidaten.

Lamberti Geschäftsführerin für Ortsverband Rösrath

Andrea Lamberti aus Rösrath soll als Direktkandidatin im Landtagswahlkreis 21 (Bergisch Gladbach, Rösrath) ins Rennen gehen, Jürgen Langenbucher aus Leichlingen im Landtagswahlkreis 22 (Overath, Kürten, Odenthal, Burscheid, Leichlingen, Wermelskirchen).

Andrea Lamberti Copyright: Grüne Rhein-Berg

Lambertis Themenschwerpunkte seien Öffentlicher Nahverkehr und Bildung: „Hier liegt mir ganz besonders der dringende Ausbau des Betreuungswesens und die Modernisierung des Schulwesens am Herzen“, so die Kandidatin in einer Pressemitteilung des Kreisverbands der Grünen.“ Seit Beginn dieses Jahres ist Andrea Lamberti Geschäftsführerin der Grünen im Ortsverband Rösrath, seit vielen Jahren in der Ortsfraktion und außerdem auch als Mitglied des derzeitigen Kreisvorstand tätig.

Langenbucher kandidierte bereits zweimal für Landtag

Auch Jürgen Langenbucher, der bereits 2012 und 2017 für den Landtag kandidierte, bringt eine Menge Erfahrung mit. Seit 2010 ist er Vorstandssprecher der Grünen in Leichlingen, Stadtratsmitglied, er war Vorstandssprecher des Kreisverbandes und ist seit der Kommunalwahl im vergangenen Jahr Mitglied des Kreistags.

Jürgen Langenbucher Copyright: Grüne Rhein-Berg

Darüber hinaus arbeitete er lange Jahre in der Landesarbeitsgemeinschaft Finanzen und Gesundheit mit. Diese Themen will er auch in den Landtag mitnehmen: „In Leichlingen waren es die Grünen, die den Anstoß zum ausgeglichenen Haushalt gegeben haben. Ich möchte im Land eine solch solide Finanzpolitik, die wir dort 2010 begonnen haben, fortsetzen“, so Langenbucher in der Pressemitteilung der Grünen.