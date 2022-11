Von 8 bis 18 Uhr haben an diesem Sonntag die Wahllokale in NRW geöffnet. 206 sind es im Rheinisch-Bergischen Kreis, der zwei Landtagswahlkreise umfasst.

Rhein-Berg – Am Sonntagabend wird es spannend: Wer wird Rhein-Berg die nächsten fünf Jahre im Düsseldorfer Landtag vertreten? Wahlberechtigte, die ihre Stimme noch nicht per Briefwahl abgegeben haben, können am Sonntag in ihrem Wahllokal von 8 bis 18 Uhr darüber noch mitentscheiden. Ein paar weitere Zahlen rund um die Landtagswahl im Rheinisch-Bergischen Kreis:

216 658 Menschen in Rhein-Berg sind für die Landtagswahl an diesem Sonntag Wahlberechtigt. Dabei sind unter den Stimmberechtigten deutlich mehr Frauen (112 871) als Männer (103 787).

10 864 Rhein-Bergerinnen und Rhein-Berger dürfen am Sonntag zum ersten Mal ihre Stimme bei einer politischen Wahl abgeben.

18 Jahre muss jede und jeder Wahlberechtigte bei der nordrhein-westfälischen Landtagswahl mindestens alt sein. Zudem die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen und mindestens seit dem 16. Tage vor der Wahl in Nordrhein-Westfalen wohnen.

2 Stimmen hat jede und jeder Wahlberechtigte bei der Landtagswahl. Mit der Erststimme kann einer der im jeweiligen Wahlkreis antretenden Direktkandidaten gewählt werden. Mit der Zweitstimme kann eine der 29 zur Landtagswahl antretenden Parteien gewählt werden. Der Landtag setzt sich nachher aus den direkt gewählten Politikerinnen und Politikern der landesweit 128 Wahlkreise sowie derjenigen Politiker zusammen, die entsprechend dem Abschneiden ihrer Parteien bei der Zweitstimme über die Landesliste der jeweiligen Partei ins Parlament einziehen.

2 Wahlkreise umfasst der Rheinisch-Bergische Kreis. Zum Wahlkreis 21 gehören Bergisch Gladbach und Rösrath. Der Wahlkreis 22 umfasst die Kommunen Overath, Kürten, Odenthal, Leichlingen, Burscheid und Wermelskirchen.

15 Kandidatinnen und Kandidaten treten um die beiden rheinisch-bergischen Wahlkreisen an: acht im Wahlkreis 21 und sieben im Wahlkreis 22.

19,65 Prozent der Wahlberechtigten gaben ihre Stimme bei der vergangenen Landtagswahl 2017 per Briefwahl ab. Diesmal dürfte die Quote noch deutlich höher sein. Bergisch Gladbach meldete wie berichtet bei den Briefwahlanträgen bereits eine n Anteil von 32,50 Prozent.

206 Wahllokale öffnen an diesem Sonntag um 8 Uhr im Kreis ihre Türen und eine Stimmabgabe ist dann bis 18 Uhr möglich. 93 Wahllokale befinden sich im Wahlkreis 21 (Bergisch Gladbach, Rösrath) 113 im Wahlkreis 21 (Overath, Kürten, Odenthal, Leichlingen, Burscheid, Wermelskirchen).