Dunkelheit an der Eikamper Sporthalle

Wer Anfang Oktober abends aus der Eikamper Sporthalle trat und zum Parkplatz an der Schule wollte, brauchte vor allem eines: sicheren Tritt. Tagelang blieben die Laternen am Fußweg dunkel. Es war so finster, dass man die sprichwörtliche Hand vor Augen nicht mehr sah. Ein Leser wandte sich schließlich entnervt an unsere Redaktion: Der Zustand sei für Sportler und Passanten gefährlich. Seine Frage: Warum tut die Gemeinde nichts?

Rathaus wusste nichts von der anhaltenden Dunkelheit

Die Antwort ist so simpel wie alltäglich in einer Kommunalverwaltung: Das Rathaus hatte gehandelt, wusste aber nicht, dass noch immer Dunkelheit herrschte. Als unsere Redaktion bei der Verwaltung nachfragte, nahm Rathaussprecherin Anika Hohmeier den Fall auf.

Tatsächlich hatte ein Bürger den Ausfall bereits am 7. Oktober gemeldet. Weil es sich auf diesem Abschnitt um öffentliche Straßenbeleuchtung handelt, tat die Gemeinde, was der Dienstweg vorsieht: Sie leitete die Störung am 8. Oktober an den Netzbetreiber, die Rheinnetz GmbH, weiter.

Meldung verschwindet im digitalen Ticketsystem

Für das Rathaus war die Sache damit erledigt. Doch bei den Technikern kam der Auftrag nie an. Ein Übertragungsfehler im digitalen Ticketsystem der Rheinnetz GmbH verschluckte die Meldung. Während die Odenthaler abends weiter über den unbeleuchteten Weg tasteten, schlummerte der Reparaturauftrag im digitalen Nirwana. Und weil niemand aus dem Rathaus ein zweites Mal nachfragte, blieb die Panne dort unbemerkt. Eine Verwaltung kontrolliert schließlich nicht jeden Abend alle Laternen im Gemeindegebiet.

Presseanfrage bringt Bewegung in die Sache

Erst die Presseanfrage brachte Bewegung in die Sache. Statt ein weiteres digitales Ticket auszufüllen, griff die Gemeindeverwaltung diesmal zum Telefon und wandte sich direkt an die Leitung der Rheinnetz GmbH. Dort stufte man den Fall sofort als dringlich ein und schickte den Entstördienst los.

Laternen leuchten wieder

Mit Erfolg: Nur einen Tag nach der Nachfrage meldete sich der Leser erneut bei der Redaktion, diesmal hochzufrieden. Die Laternen am Fußweg zwischen der Sporthalle und dem Schulparkplatz leuchten wieder. (ck)