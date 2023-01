Das Unfallfahrzeug blieb auf dem Dach am Straßenrand liegen.

Odenthal – Ein Autofahrer ist mit seinem Wagen am Donnerstagabend bei Odenthal von einer Straße abgekommen, das Fahrzeug kam erst auf dem Dach am Straßenrand zum Halt. Wie die Polizei am Freitagmorgen mitteilt, blieben der 18-jährige Fahrer aus Wermelskirchen und seine ebenfalls 18 Jahre alte Beifahrerin unverletzt.

Odenthal: Auto kommt ins Schleudern – 3.000 Euro Schaden

Gegen 19.20 waren die beiden jungen Insassen auf der L101 in Richtung Wermelskirchen unterwegs. Die Polizei vermutet, dass der VW wegen der nassen Fahrbahn in einer langgezogenen Rechtskurve, hinter dem Wanderparkplatz Schöllerhof, ins Schleudern geriet und erst auf dem Dach liegend stoppte.

Der junge Fahrer soll noch versucht haben, das Fahrzeug wieder in die Spur zu bringen, allerdings ohne Erfolg. Neben dem Schleudern kollidierte der Wagen auch noch mit einem Felsbrocken an einem Hang, die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf rund 3000 Euro. Der Wagen musste abgeschleppt werden, für die Zeit der Unfallaufnahme war die Straße teilgesperrt. (mab)