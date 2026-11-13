Elterntaxis ausgesperrt: Demo auf der Römerstraße

„Schulstraße“ steht in bunten Kreidebuchstaben auf dem Asphalt. Daneben haben Mütter Schilder aufgestellt: „Lasst die Autos stehen, damit die Kinder sicher gehen!“ und „Ohne Elterntaxi!“ An diesem Donnerstagmorgen ist auf dem letzten Stück der Römerstraße in Overath-Steinenbrück Schluss für Elterntaxis. Elternvertreter der Gemeinschaftsgrundschule Sülztal haben die Straße bei einer angemeldeten Demonstration gesperrt. Nur Anwohner, Kita-Eltern und Beschäftigte der Einrichtungen werden durchgelassen.

Zustimmung und Wendemanöver: Gemischte Reaktionen

Die Reaktionen fallen unterschiedlich aus. Etliche Eltern, die ihre Kinder zu Fuß zur Schule begleiten, recken den Daumen hoch. „Das find ich gut“, sagt eine Mutter. „Richtig so“, ruft ein Vater. Andere Autofahrer reagieren genervt, wenden mitten auf der schmalen Straße. Mehrfach wird es eng, wenn weitere Wagen nachrücken. Ausgerechnet dort, wo Kinder sicher zur Schule gelangen sollen, sorgen Wendemanöver für unübersichtliche Situationen. Dabei müsste niemand bis vor die Schultür fahren. Sowohl an der Sporthalle ein paar Hundert Meter weiter als auch an der Olper Straße unterhalb der Schule gibt es Hol- und Bringzonen. Mehrere Autofahrer weichen an diesem Morgen stattdessen auf einen Privatparkplatz unterhalb der Römerstraße aus, um ihre Kinder aussteigen zu lassen.

Seit Jahren Forderung nach einer Schulstraße

„Wenn man wollte, wäre hier so leicht etwas zu verbessern“, sagt Manuela Voigt, stellvertretende Schulpflegschaftsvorsitzende. Gemeinsam mit der Vorsitzenden Carmen Sastriques kämpft sie seit Jahren für eine Schulstraße. Morgens soll die Zufahrt zeitweise für Elterntaxis gesperrt werden. Anwohner, Beschäftigte und Besucher des Kindergartens sollen weiter passieren dürfen.

Dass dies grundsätzlich möglich ist, zeigt Rösrath: Dort läuft wie berichtet seit dieser Woche ein Verkehrsversuch am Sandweg.

Wende-Chaos auf der Kreuzung Copyright: Guido Wagner

Frust über Stillstand nach jahrelangen Gesprächen

In Steinenbrück dagegen herrscht Frust. „Es wäre alternativ ja auch möglich, das Parkverbot weiter nach vorne zu ziehen, aber auch da tut sich nichts“, schimpft ein Vater. Seit Jahren werde über Verbesserungen gesprochen, ohne dass sich Entscheidendes ändere. Bereits 2021 gab es eine Ortsbegehung, weitere Gespräche folgten. Fußspuren, Querungshilfen und Hinweise auf die Hol- und Bringzonen sollten die Situation entschärfen. Doch noch immer fahren zahlreiche Eltern bis unmittelbar vor die Schule.

Lob der Schule, Pöbeleien und Einsatz des Ordnungsamts

„Ich find es gut, dass wir eine so engagierte Elternschaft haben, die sich für eine Schulstraße einsetzt“, sagt Mareile Stolpe, Konrektorin der Grundschule. Nicht alle teilen die Begeisterung. Einzelne Autofahrer zeigen den demonstrierenden Müttern sogar einen Vogel. Die Polizei bestätigt die Ausfälligkeiten. Anzeige erstatten will Voigt deshalb nicht. Als Eltern ihre Autos mit Warnblinker im Kreuzungsbereich stehen lassen, um ihre Kinder weiterzubringen, schreitet das Ordnungsamt ein.

Stadt prüft weiter – Eltern wünschen sich Konkretes

Drei Ordnungswidrigkeiten seien bei der insgesamt ruhig verlaufenen Aktion festgestellt worden, teilt die Stadt später auf Nachfrage mit. Zugleich habe die Sperrung den Bringverkehr teilweise auf andere Verkehrsflächen verlagert. Das müsse bei möglichen Maßnahmen berücksichtigt werden.

Die Sorgen der Eltern nehme man ernst, versichert die Stadt. Allerdings seien die Erreichbarkeit der Kirche St. Barbara, der Kita und der Anwohner sowie rechtliche Fragen zu beachten. Man prüfe weiterhin geeignete Maßnahmen und Alternativen. Für die Eltern ist das nach Jahren der Gespräche wenig konkret. Sie wollen vor allem eines: dass ihre Kinder morgens sicher zur Schule kommen.