Mittagessen mit Klangschale und Tischspruch

Kinderstimmen und fröhliches Lachen erschallen aus dem Essraum. Betreuerin Laura Güldenberg ergreift das Wort und gewinnt sofort die Aufmerksamkeit der Kleinen: „Kinder, wir werden jetzt ruhig.“ Der Ton einer Klangschale erklingt. Es wird ruhig. „Nina, hast du schon gewürfelt, welchen Spruch wir vor dem Essen gemeinsam aufsagen?“ Hat sie: Es wird „Piep, piep, Mäuschen“ und alle halten sich an den Händen und machen fröhlich mit.

Inklusion als Alltag in der Cederwaldstraße

Es ist Mittagessenzeit in der Caritas-Kita an der Cederwaldstraße 24 im Zentrum von Bergisch Gladbach. Um 11.45 Uhr sitzen 16 Kinder und drei Betreuerinnen auf kindgerechten Stühlen, an drei Tischgruppen zusammen, jeweils gedeckt mit Kinderteller und Kinderbesteck. Köchin Nicole bringt das Essen herein. Es gibt Curry-Hühnchen-Frikassee mit Reis und Gurkensalat in Sahnesoße. Saba (5) und Lena (4) freuen sich schon. Zu der inklusiven Kita-Gruppe gehört auch der fünfjährige Dany (Namen sind von der Redaktion geändert). Er mag am liebsten Nudeln – und zwar die von Mama. Betreuerin und Kita-Leiterin Sandra Niepolt füttert ihn, und Dany lässt es sich schmecken. Inklusion ist hier nichts Besonderes, sondern Alltag.

Offener Kleiderschrank und Foodsharing gegen Armut

Ein anderes großes Thema, um das sich die Kindertagesstätte an der Cederwaldstraße tagtäglich kümmert, ist die Solidarität und Unterstützung der Kinder, wenn das Geld in den Familien mal nicht reicht. Es gibt einen „offenen Kleiderschrank“, aus dem jedes Kind sich kostenlos gespendete Kleidung nehmen kann. Zum Beispiel eine knallgrüne Matschhose, die Morena (5) heute dem vierjährigen Issa anbietet. Im Flur steht der Bücherschrank der Kita mit Lesebüchern für alle zur Ausleihe. Und wer Lust auf eine kleine Mahlzeit hat, bekommt seinen Lieblingssnack aus dem Foodsharing-Schrank.

Hilfe für Familien: Sterntaler-Fonds und Beratung

Ein offener Kleiderschrank für alle. Copyright: Dierk Himstedt

Aber auch von den Caritas-„Sterntaler-Fonds“ finanzierte Schulranzen oder Fahrradhelme werden in Absprache mit den Eltern an die Kinder weitergegeben. Manchmal lehnen die Eltern diese Hilfe ab, wie Kita-Leiterin Niepolt erzählt. Scham spiele da sicher eine Rolle, aber das sei eher die Ausnahme. „Wir geben zudem Tipps und Hinweise an neue Eltern weiter, wohin sie sich wenden können, um staatliche Fördergelder zu nutzen wie zum Beispiel die Leistungen des Bildungs- und Teilhabepakets des Kreises“, fügt Niepolt hinzu. Die Tagesstätte versuche mit diesen Angeboten, dem Problem Armut im Kita-Alltag der Kinder möglichst keinen Raum zu geben.

Caritas-Aktion zur „jungen Armut“

Der Caritas-Verband macht auch in diesem Jahr wieder bundesweit mit ihrer Armutswochen-Aktion vom 17. Oktober bis zum „Welttag der Armen“ am 15. November auf das Thema „junge Armut“ und deren Folgen für die Bildungsentwicklung der betroffenen Kinder aufmerksam. „Kinder können nichts für die finanziellen Sorgen ihrer Familien. Umso wichtiger ist es, dass sie Orte erleben, an denen sie wertgeschätzt werden und ihre Stärken entwickeln können“, betont die Caritas RheinBerg anlässlich ihrer Aktion.

Musikangebot für alle Kinder

Nachdem sich die Kinder mit Hörspielen und Vorlesen nach dem Essen ausgeruht haben, geht es weiter im Tagesprogramm. Heute ist für alle Kita-Kinder ein besonderer Tag: Musikpädagogin Uta Vossebrecker von der Städtischen Max-Bruch-Musikschule Bergisch Gladbach kommt am frühen Nachmittag mit ihren Trommeln und Klanginstrumenten vorbei. Dieses Angebot war früher nur für die Kinder möglich, deren Eltern sich das leisten konnten. „Das hat sich glücklicherweise geändert“, freut sich Vossebrecker. Auch hier machen dies private Spender sowie das landesweite NRW-Förderprogramm „Heimat: Musik“ möglich.

Kleines Kinderkonzert zum Sankt-Martinslied

Dass sich diese Unterstützung lohnt, wird direkt deutlich. Die Kinder sitzen im Kreis jeweils auf einem kleinen Sitzteppich und machen beim Begrüßungsklatschlied sofort mit. „Ich erlebe in jeder Stunde mit den Kindern, wie sie die Musik aufsaugen. Das ist toll zu sehen“, so Vossebrecker. Mit einer großen Blockflöte gibt die Musikpädagogin die Töne und die Lieder vor, die die meisten Kinder verblüffend schnell erkennen. Jeder darf mittrommeln und -spielen. Schnell entsteht ein kleines Kinderkonzert. Und zum Abschluss, passend zur Jahreszeit, wird eine Schlange gebildet, und ein Zug kleiner Musikerinnen und Musiker bewegt sich durch den Raum und spielt das „Sankt-Martinslied“ an. Kita-Leben kann wirklich harmonisch sein, wenn alle mitmachen dürfen und auch können. In der Cederwaldstraße ist das so.