Drei Fahrzeuge und zwei Anhänger, beladen mit dringend benötigten Hilfsgütern für die kalten Wintermonate, sind nach mehrtägiger Fahrt in Lindlars Partnerstadt Radomyschl sowie in der Großstadt Charkiw im Nordosten der Ukraine eingetroffen. Damit hat der Verein Lindlar-Radomyschl seine nächste Hilfsaktion erfolgreich abgeschlossen.

Fahrzeuge gehen an zwei Stiftungen

Konkret erhielt die Sozialstiftung „Radomyschl – unsere Heimat“ („Radomyschl – nasch dim“) einen VW Crafter mit Anhänger. Die Stiftung „Unterstützungsfonds Ukraine 2022“ („Fond Pitrymky Ukrainy 2022“) in Charkiw bekam einen VW Transporter mit Anhänger sowie einen VW Passat Kombi. Die Fahrzeuge und Anhänger hatte der Lindlarer Unternehmer und Oni-Gründer Wolfgang Oehm Anfang September an den gemeinnützigen Verein gespendet. Wie der Vereinsvorsitzende, Lindlars früherer Bürgermeister Georg Ludwig, berichtet, erhalten die Fahrzeuge nun eine ukrainische Zulassung und gehen anschließend in den Einsatz.

Lindlarer haben gespendet

Bei den Hilfsgütern handelt es sich vor allem um warme Kleidung, Schuhe, Bettwäsche, Handtücher und medizinischen Bedarf – also Sachspenden, die für viele Familien mit sinkenden Temperaturen immer wichtiger werden. Die mitgebrachten Gegenstände stammen aus der Lindlarer Bevölkerung sowie aus dem Spendenlager des Caritasverbands Oberberg und wurden nach Ankunft der Fahrzeuge sofort entladen.

Hilfe für Geflüchtete und Verletzte

Die beiden ukrainischen Stiftungen, die mit der jüngsten Hilfsaktion aus dem Bergischen Land bedacht wurden, unterstützen mit dem Material insbesondere Menschen, die infolge der russischen Angriffe aus ihren Wohnorten fliehen mussten und nun als Geflüchtete im eigenen Land leben. Zudem werden mit den Fahrzeugen hilfsbedürftige Menschen versorgt oder evakuiert sowie kranke, schwerverletzte oder gefallene Soldaten von der Front abgeholt.

Zwei Monate Vorbereitung

Die Organisation der jüngsten Lindlarer Hilfsaktion war erneut aufwendig. Vom Sammeln und Sortieren der Spenden bis zur mehrtägigen Fahrt mussten zahlreiche Schritte koordiniert werden. „Mein herzlicher Dank gilt allen, die diese Aktion durch Spenden oder Anpacken möglich gemacht haben“, erklärt Georg Ludwig. Insgesamt haben die Vorbereitungen der Hilfsaktion rund zwei Monate in Anspruch genommen. Weitere Unterstützung kam von der Caritas Oberberg. Valentyna Butulay und Igor Prudkov aus dem oberbergischen Unterstützernetzwerk vermittelten den Kontakt zur Stiftung in Charkiw und zu den Fahrern vermittelt.

„Ich freue mich, dass unsere Hilfe rechtzeitig zu Beginn der kalten Jahreszeit bei unseren Partnern in der Ukraine angekommen ist“, so Ludwig.

Verein seit Oktober aktiv

Der Vereins Lindlar-Radomyschl wurde im vergangenen Oktober gegründet. Seit dem Mai dieses Jahres ist die Initiative auch eingetragen. Zuletzt hatten Freiwillige um den ehemaligen Bürgermeister mehrere Sammlungen zusammengestellt, um den kriegsgeplagten Menschen das Leben erträglicher zu machen. Ein Problem war und ist es allerdings, die Hilfsgüter in die Ukraine zu bekommen. (sfl)

Kontakt zur Hilfsinitiative

Wer die Arbeit des Vereins unterstützen möchte, erreicht die Hilfsinitiative am besten per E-Mail an

Gs.ludwig@t-online.de.