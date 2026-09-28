Die Humanitäre Hilfe Overath bereitet ihren 21. Ukraine-Konvoi vor – Die Bethe-Stiftung verdoppelt Spenden bis Weihnachten.
Hilfe für die UkraineFünf Sattelzüge und doppelte Spenden durch die Bethe-stiftung
Kaminöfen, Stromgeneratoren, Winterkleidung, Hygieneartikel, Lebensmittel: Auf dem Vereinsgelände der Humanitären Hilfe Overath an der Hammermühle ist am Freitag weiter verladen worden. Ehrenamtliche Fahrerinnen und Fahrer füllen die Auflieger für einen Konvoi, der am Abend des 1. Oktober in die Ukraine starten soll. Fünf 40-Tonner-Sattelzüge werden dabei sein, außerdem ein Begleitfahrzeug und zwei gespendete Pkw. Bis dahin muss alles verstaut sein, was Menschen in der Ukraine durch den nächsten Winter helfen soll.
Beim Beladen waren auch Roswitha und Erich Bethe zu Gast. Die Stifter sind zum Pressetermin an die Hammermühle gekommen und brachten eine Zusage mit, die über diese Fahrt hinausreicht: Die Bethe-Stiftung verdoppelt bis Weihnachten Spenden an die Humanitäre Hilfe Overath – mit bis zu 17.500 Euro. Kommt dieser Betrag durch Spenden zusammen, stehen dem Verein insgesamt bis zu 35.000 Euro für weitere Hilfe zur Verfügung. Berücksichtigt werden Einzelspenden bis 2000 Euro.
„Was Norbert Kuhl da seit mehr als 30 Jahren mit seinem Team auf die Beine stellt und an Hilfe auf die Reise bringt, ist wirklich beachtlich“, sagt Erich Bethe über den Vorsitzenden der Humanitären Hilfe Overath. Deshalb hatte er ihn auch vor zwei Wochen angesprochen und die Spendenaktion angeboten.
Norbert Kuhl freute sich riesig – und denkt während der Vorbereitungen für den 21. Ukraine-Konvoi bereits an die nächste Fahrt in das von Russland überfallene Land: „Gleich nach der Rückkehr werden wir wieder für den nächsten Hilfskonvoi sammeln.“
Zunächst aber steht die Tour nach Chmelnyzkyj an. Dort unterstützt der Verein unter anderem ein Zentrum für traumatisierte Soldaten und ihre Familien, ein Krankenhaus, weitere Rehazentren sowie die örtliche Hilfe für Menschen, die aus den umkämpften Gebieten im Osten der Ukraine geflohen sind. Zu den weiteren Hilfsprojekten gehört ein Kinderkrankenhaus in Lviv. „Manche konnten nur mitnehmen, was sie tragen konnten“, sagt Kuhl über die Geflüchteten.
Die beiden gespendeten Pkw sollen in der Ukraine bleiben und bei der Verteilung der Hilfsgüter helfen. Einer davon ist nach Angaben des Vereins ein Geländewagen, der auch dann eingesetzt werden kann, wenn Schlamm und Schnee die Wege erschweren. Für den Transport nach Chmelnyzkyj nutzt die Humanitäre Hilfe eigene Auflieger und Zugmaschinen. Weitere Zugmaschinen stellen Overather Unternehmer zur Verfügung. Gefahren werden sämtliche Fahrzeuge von ehrenamtlichen Fahrerinnen und Fahrern aus den Vereinsreihen.
Ehrenamtliche der Humanitären Hilfe Overath fahren Hilfsgüter direkt in die Ukraine
Dass solche Lieferungen ankommen und weiterhelfen, haben frühere Konvois gezeigt. Overather und Bergisch Gladbacher Helfer des dortigen Vereins der Humanitären Hilfe brachten unter anderem medizinisches Material und Krankenwagen zum Kinderkrankenhaus in Lviv. Bei einer späteren Fahrt erreichten mehr als 80 Tonnen Hilfsgüter die Klinik und das Traumazentrum bei Chmelnyzkyj – darunter Betten, Generatoren und Lebensmittel.
Wie akkurat die Hilfsgüter nach der Annahme im neu organisierten Lagerzelt der Humanitären Hilfe Overath sortiert und vorbereitet werden – davon konnten sich Roswitha und Erich Bethe beim Pressetermin für die Spendenaktion persönlich überzeugen. Und sie waren angetan: „Hier wird ja einiges auf den Weg gebracht“, sagte Roswitha Bethe anerkennend.
Doch jede Fahrt kostet Geld, selbst wenn Fahrzeuge und Hilfsgüter gespendet werden und die Fahrer ihre Zeit unentgeltlich einbringen. Allein der Diesel ist für den Verein eine erhebliche Belastung. Die Transporte werden nach Vereinsangaben ausschließlich aus Spenden und Mitgliedsbeiträgen finanziert. Dank der Verdoppelungsaktion kann aus jeder Spende bis Weihnachten mehr Hilfe für die nächste Fahrt werden. „Aber das gelingt nur, wenn uns viele Menschen unterstützen“, sagt Norbert Kuhl und hofft auf große Unterstützung.