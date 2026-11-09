Manfred Austen weiß, wie man einen Saal auf Betriebstemperatur bringt, ohne ins Schwitzen zu geraten. Der Bandleader tritt im Kulturbahnhof vor die Band, ein feines Lächeln im Gesicht. Austen zählt dezent an, und die Bigband des Blasorchesters Marialinden legt los. „Let Me Entertain You“ heißt die Eröffnungsnummer. Was Robbie Williams 1997 als Stadion-Hymne entwarf, funktioniert in Overath als Versprechen: Hier wird unterhalten, aber mit handwerklichem Anspruch.

Trockener Humor am Dirigentenpult

Austen ist nicht nur der Mann für Tempi und Einsätze. Als Trompeter kennt er das Innenleben eines Bläsersatzes, als Moderator beherrscht er die gepflegte Untertreibung. Ausschweifende Vereinsprosa erspart er den Zuhörern. Er serviert seine Ansagen trocken, streut Selbstironie ein und überlässt das Pathos den Komponisten. Sobald er den Einsatz gibt, weicht die Lockerheit der Konzentration. Die Band liefert.

Federnder Swing und Hard Bop

Das zeigt sich im klassischen Bigband-Repertoire. Bei „Flight of the Foo Birds“ muss ein Ensemble Farbe bekennen. Neal Hefti schrieb das Stück 1957 für Count Basies Album „The Atomic Mr. Basie“. Die Komposition verlangt federnden Swing, bei dem Saxofone, Posaunen und Trompeten scharf geschnittene Phrasen austauschen. Die Marialindener meistern das mit souveränem Zusammenspiel. Nichts schleppt, die Register verzahnen sich sauber, Solisten bauen ihre Improvisationen klug auf.

Tiefer in die Jazzgeschichte führt „Blue Train“. John Coltrane nahm den Titeltrack seines gleichnamigen Albums 1957 auf – einen Meilenstein des Hard Bop. Die Band fängt die treibende, leicht unterkühlte Stimmung der Vorlage ein und gibt den Solisten Raum für eigene Akzente.

Ausflug nach Lateinamerika

Janna Köhler in ihrem Element Copyright: Christoph Konkulewski

Dass die Formation nicht nur im Swing zu Hause ist, beweist der Schwenk nach Lateinamerika. „Blue Bossa“, 1963 von Kenny Dorham komponiert und durch Joe Henderson bekannt geworden, verbindet Bossa-Nova-Puls mit harmonischer Raffinesse. Die Rhythmusgruppe meistert das unaufgeregt und präzise. Handfester wird es bei „Oye Como Va“. Tito Puente schrieb den Cha-Cha-Cha 1962, ehe Carlos Santana ihn mit seiner Rockgitarre zum Welthit machte. Im Kulturbahnhof treibt der Rhythmus so ansteckend durch die Reihen, dass selbst zurückhaltende Zuhörer mitwippen.

Janna Köhler setzt Glanzpunkte

Zum besonderen Höhepunkt geraten die sechs Auftritte von Janna Köhler. Vor einem voll besetzten Bläsersatz droht einer Sängerin mitunter ein akustischer Ungleichgewichtskampf. Nicht hier: Die Band nimmt sich zurück, Köhler füllt den Raum mit bemerkenswerter stilistischer Bandbreite.

Bei „Don’t Know Why“ schlägt sie einen sanften, fast intimen Ton an. Jesse Harris schrieb den Song, Norah Jones machte ihn 2002 zum Welterfolg. Köhler kopiert die Vorlage nicht, sondern singt warm und unaufdringlich. Anders bei „Fever“: Der 1956 geschriebene Klassiker, den Peggy Lee zwei Jahre später berühmt machte, verlangt Hochspannung durch Reduktion. Köhler wechselt in einen intensiven, leicht rauchigen Tonfall und trifft die knisternde Atmosphäre.

Soul-Moment mit Aretha-Franklin-Klassiker

Den stärksten Eindruck hinterlässt sie mit „You Make Me Feel Like A Natural Woman“. Carole King, Gerry Goffin und Jerry Wexler schrieben die Ballade 1967. Aretha Franklin setzte damit im selben Jahr Maßstäbe für den Soul. Sich daran zu wagen, zeugt von Mut. Köhler legt so viel Kraft und Soul-Gefühl in ihre Stimme, dass man unweigerlich an Franklin denkt. Als der letzte Akkord verklingt, ist der Applaus lang und herzlich. Austen lächelt, verbeugt sich mit seinen Musikern und weiß: Das Versprechen vom Anfang ist eingelöst. Dann zählt er die Zugaben an.