Es ist kurz vor acht, die Arbeit ruft, und ausgerechnet jetzt meldet sich die Tagesmutter krank. Wohin mit dem kleinen Kind? Wer keine Großeltern in der Nähe hat und nicht spontan zu Hause bleiben kann, steht vor einem Problem. In Overath gibt es für solche Fälle jetzt eine feste Anlaufstelle: In Marialinden haben die Stadt und der DRK-Kreisverband Rheinisch-Bergischer Kreis einen Vertretungsstützpunkt für die Kindertagespflege eröffnet.

Fünf Plätze an der Pilgerstraße

Der Gedanke dahinter: Wenn eine vertraute Kindertagespflegeperson ausfällt, soll die Betreuung nicht gleich mit ausfallen. An der Pilgerstraße 66 können bis zu fünf Kinder aufgenommen werden. Zuständig ist Michael Mahlberg, der selbst seit zehn Jahren als Kindertagespflegeperson arbeitet. Er betreut die Kinder montags bis freitags von 8 bis 14 Uhr. Der DRK-Kreisverband betreibt die Einrichtung im Auftrag der Stadt Overath. Das Angebot richtet sich an Familien, die ihre Kinder in Kindertagespflege geben.

Anmeldung und Kennenlernen als Voraussetzung

Allerdings ist der neue Stützpunkt keine spontane Abgabestelle für Kinder, deren Tagesmutter oder Tagesvater morgens überraschend ausfällt. Voraussetzung ist, dass die Familien ihre Kinder vorher anmelden und dass Eltern, Kinder und die Vertretungskraft einander schon kennengelernt haben. Denn gerade kleine Kinder brauchen vertraute Gesichter, wenn ihre gewohnte Betreuung plötzlich wegbricht. Mahlberg will deshalb zunächst die Tagespflegepersonen, Eltern und Kinder persönlich kennenlernen. „Wir möchten mehr sein als eine Vertretungsmöglichkeit: ein Ort, an dem Kinder liebevoll und pädagogisch qualifiziert begleitet werden und Eltern ihre Kinder gut aufgehoben wissen“, sagt er.

Räume speziell für junge Kinder

Für die Vertretungsbetreuung stehen Räume bereit, die auf die Bedürfnisse kleiner Kinder zugeschnitten sind. Im Gruppenraum können sie spielen, sich bewegen und Neues entdecken. Ein weiterer Raum lässt sich je nach Bedarf zum Toben oder Schlafen nutzen. Hinzu kommen zwei Bäder mit Wickelmöglichkeiten. Insgesamt ist Platz für fünf Kinder – eine überschaubare Gruppe, in der der Betreuer auf die einzelnen Kinder eingehen kann.

Kein Ersatz für die gewohnte Tagespflege

Der Unterschied zu einer gewöhnlichen Kindertagesstätte ist dabei entscheidend. Die Kinder haben ihren festen Betreuungsplatz weiterhin bei ihrer bisherigen Kindertagespflegeperson. In Marialinden springen sie nur dann ein, wenn diese verhindert ist. Das Konzept soll den Familien mehr Planungssicherheit geben, ohne dass sie für einen kurzfristigen Ausfall erst mühsam eine andere Lösung suchen müssen. Ob die Betreuung im Einzelfall möglich ist, hängt auch von den verfügbaren Plätzen ab: Mehr als fünf Kinder kann Mahlberg gleichzeitig nicht aufnehmen.

Eröffnung mit Bürgermeister und DRK

Bei der offiziellen Eröffnung waren neben Kindertagespflegepersonen auch Eltern mit ihren Kindern dabei. Bürgermeister Michael Eyer sprach von einem wichtigen Schritt, um den gesetzlichen Betreuungsanspruch zu erfüllen. Zugleich wolle die Stadt sicherstellen, dass Eltern ihre Kinder auch dann gut versorgt wissen, wenn die reguläre Betreuung ausfällt. Das Deutsche Rote Kreuz sei dafür ein zuverlässiger Partner, sagte Eyer. Für den Kreisverband ist Overath bereits der dritte Vertretungsstützpunkt dieser Art: Vergleichbare Einrichtungen betreibt das DRK in Bergisch Gladbach und Odenthal.

Wichtig für die Erkältungszeit

Dass die neue Anlaufstelle gerade jetzt startet, ist aus Sicht von Jana Stranzenbach ein glücklicher Zeitpunkt. Die Fachberaterin für Kindertagespflege bei der Stadt Overath hat die Umsetzung maßgeblich begleitet. Mit Blick auf die bevorstehende Erkältungszeit könne das Angebot für Familien besonders wichtig werden. Schließlich reicht manchmal schon ein grippaler Infekt, um die sorgfältig organisierte Betreuung eines Kleinkinds durcheinanderzubringen, so Fachberaterin Jana Stranzenbach.

Glückwünsche und ein Wilhelm-Busch-Zitat

DRK-Kreisvorsitzender Lutz Urbach bedankte sich bei der Stadt für die Zusammenarbeit und wünschte Mahlberg einen guten Start. Zur Eröffnung überreichte er dem neuen Einrichtungsleiter ein kleines Geschenk und zitierte augenzwinkernd Wilhelm Busch: „Ein Onkel, der Gutes mitbringt, ist besser als eine Tante, die bloß Klavier spielt.“ Für die betroffenen Familien dürfte das wichtigste Geschenk jedoch etwas anderes sein: die Aussicht, dass ein krankheitsbedingter Ausfall nicht jedes Mal den gesamten Alltag auf den Kopf stellt.