Overath – Vier Jahre lang hat die große Indoor-Halle auf dem Gelände des Golfclubs Der Lüderich leer gestanden. Am Freitag jedoch wurde die Glashalle, die an ein Riesengewächshaus erinnert, einer neuen Bestimmung übergeben: Eine Minigolfanlage ist entstanden, mit 16 Bahnen, die sich unter Palmen und Bäumen mäandernd durch die Halle schlängeln. „Wir hatten die Idee, die Abenteuer von Indiana Jones in die Lüdericher Bergwerksgeschichte einzubinden“, berichtet Sabine Henrich, Geschäftsführerin der Golfberg GmbH & Co KG., bei der Einweihung.



Lebensgroßer Esel

Gleich beim Eintritt in die Halle fällt der lebensgroße Esel „Pablo“ auf, mit einer echten Helmlampe zwischen den langen Ohren. Er steht mitten auf der Bahn acht, versperrt beim Abschlag die Sicht aufs Loch. Die ehemaligen Bergleute Siegfried Raimann und Wolfgang Staudt haben den Stoff geliefert für die Verbindung von Bergwerk und Minigolf. „Grubenesel Pablo ist unser Maskottchen – von den Erzählungen wusste ich vom Eselsberg, aus dem die leeren Förderwagen von Eseln hinausgezogen wurden“, so Henrich.



Direkt hinter dem Esel steht eine Spielbahn aus Gabionen, die einem Bergwerksstollen nachempfunden wurden. Als Dekoration wurde ein echtes Grubentelefon ersteigert. Die Baumstämme lagen jahrelang im Wald, dienen nun als Stützen des Stollens, durch den der Spieler den Ball putten muss.



Parcours für Erlebnisse



Mit jeder Spielbahn entwickelt sich die Minigolfanlage mehr und mehr als sportlicher Erlebnisparcours – Sport, Spaß und Bildung verbinden sich in kongenialer Weise: Auf Bahn eins muss der Ball hoch zu einem Mini-Förderturm geschlagen werden, zwei echte Förderwagen, Originale aus dem Bergwerk Lüderich, säumen die Spielbahn. Trickreich muss der Ball bei einer Spielbahn durch eine Loopingbahn geschlagen werden, in deren Mitte das große Rad des Förderturms steht.



Außerdem geht man per Minigolf auf große Abenteuer rund um einen Maya-Tempel, mit Schmackes durch die Windungen einer langen Schlange. So spielerisch die Anlage aufs Auge wirkt, sie muss mit wohl platzierten Schlägen bewältigt werden, auch für geübte Golfer eine Herausforderung.

„Minigolf unter Palmen, in tropischer Atmosphäre – in drei Monaten haben wir die Bahnen hier eingebaut“ ,schwärmt Carsten Volpert von Citygolf Europe und überreicht Henrichs zur Einweihung einen goldenen Putter und einen goldenen Golfball.



Begeisterter Bürgermeister

Und auch Bürgermeister Nicodemus äußert sich begeistert über die neue Attraktion für Overath: „Ein touristischer Anziehungspunkt wie auch der Golfplatz.“ Und Siegfried Reimann hat noch ein besonderes Geschenk mitgebracht: Eine Original-Grubenlampe: „Wie vor 100 Jahren. Die kann im Notfall mit Lampenöl als Notbeleuchtung eingesetzt werden.“

„Mit hat es unheimlich viel Spaß gemacht, und ich bin irre stolz, was aus meiner Vision geworden ist“, sagt Sabina Henrich über das neue Projekt. Über die Erlebnisse des Maskottchens Pablo eine Geschichte geschrieben, die mit Illustrationen von Sabine Di Martino schon bald als Kinderbuch veröffentlicht werden.



Denn die Minigolfanlage soll nicht nur Erwachsene und Unternehmen für Veranstaltungen anziehen, sondern auch Kinder, die ihre Geburtstage dort feiern oder einfach nur Minigolf spielen sollen.