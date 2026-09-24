Bei einem Verkehrsunfall auf der Olper Straße in Overath-Steinenbrück ist am Mittwochnachmittag (23.09.) ein 16-jähriger Leichtkraftradfahrer schwer verletzt worden.

Nach Angaben der Polizei fuhr eine 22-jährige Overatherin mit ihrem Pkw gegen 17.20 Uhr auf der Olper Straße. Als sie nach links in eine Grundstückseinfahrt abbiegen wollte, hielt sie an, um den Gegenverkehr passieren zu lassen.

Einige Meter hinter ihr scherte der 16-Jährige auf seinem Leichtkraftrad aus, um mehrere Fahrzeuge zu überholen. Er nutzte dafür den Gegenfahrstreifen und fuhr links an einer Querungshilfe für Fußgänger und Fußgängerinnen vorbei.

Unmittelbar hinter der Querungshilfe kam es zur Kollision mit dem BMW der 22-Jährigen. Der Jugendliche stürzte über die Motorhaube und zog sich schwere, jedoch keine lebensbedrohlichen Verletzungen zu. Rettungskräfte brachten ihn nach der Erstversorgung in ein Krankenhaus.

Beide Fahrzeuge waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Olper Straße zeitweise gesperrt werden. (red)