Unfall mit KVB: Mann unter Straßenbahn auf der Aachener Straße – Feuerwehr im Einsatz

Die Feuerwehr ist am Donnerstagmorgen (24. September) auf der Aachener Straße Ecke Gürtel im Einsatz. Nach Angaben eines Feuerwehrsprechers wurde eine Person unter einer Straßenbahn eingeklemmt.

Feuerwehr, Polizei und Rettungswagen sind vor Ort. Der Einsatz läuft seit etwa 8.30 Uhr. Mehrere Notrufe von Zeuginnen und Zeugen sowie der KVB seien eingegangen, berichtet ein Feuerwehrsprecher auf Anfrage. Demnach sei ein älterer Mann unter den Drehkranz einer Straßenbahn der Kölner Verkehrsbetriebe (KVB) geraten.

Unfall betrifft Linie 1 und 7: Schienenersatzverkehr

Der Mann sei relativ schnell befreit werden können. Er schwebt jedoch in Lebensgefahr und ist auf dem Weg ins Krankenhaus. Drei weitere Menschen erlitten einen Schock und werden ebenfalls behandelt. Sie gelten als leicht verletzt. 30 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst sind vor Ort.

Die Polizei Köln hat den Bereich abgesperrt. Es kommt zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Die Kreuzung ist in Richtung Innenstadt nicht befahrbar. Weitere Angaben zum Geschehen lagen zunächst nicht vor.

Die KVB informiert: Die Linie 1 fährt zwischen den Haltestellen (H) Weiden West und (H) Rheinenergie-Stadion sowie zwischen (H) Bensberg und (H) Moltkestr. Die Linie 7 fährt zwischen den Haltestellen (H) Frechen-Benzelrath und (H) Aachener Str./Gürtel weiter zur (H) Rheinenergie-Stadion sowie zwischen (H) Zündorf und (H) Neumarkt. Im gestörten Streckenabschnitt wird jeweils ein Bahnersatzverkehr angeboten. (sbo)