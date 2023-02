Alles, was Menschen am Ende Europas noch hilfreich sein kann, packen die Ehrenamtler in Kartons.

Overath – Tassen, Teller, Kannen – in Windeseile haben Nicole Göbel, Birgit Vilshöver und Maria Davis das Porzellan aus dem Wohnzimmerschrank in Zeitungspapier eingeschlagen und in Bananenkartons verstaut.

„Geschirr“ schreibt Astrid Vogel auf den Karton und füllt den nächsten. Ihre Mitstreiterin Anne Sauer hat einen immergrünen Adventskranz im Wohnzimmerschrank gefunden, der umgehend im Bananenkarton mit der Aufschrift „Deko“ landet.

Hilfe für Bedürftige am Rande Europas

Die fünf Frauen gehören zum schnellen Einsatzteam der Humanitären Hilfe Overath, das Haushaltsauflösungen übernimmt, um alle noch nutzbaren Haushaltsgegenstände, Möbel und Kleidungsstücke für Hilfskonvois aufzubereiten, die der Overather Verein dann zu den Ärmsten der Armen am Rande Europas bringt. In der kommenden Nacht startet erneut ein solche Konvoi mit acht Sattelzügen, einem Möbelwagen und weiteren Fahrzeugen in Richtung Rumänien. Ohne die Frauen und ihre Mitstreiter allerdings hätte auch er niemals so viele Hilfsgüter an Bord.

Auch den Keller räumen die Frauen der Humanitären Hilfe Overath. Copyright: Guido Wagner

Und es ist bereits der vierte in diesem Jahr, drei weitere Konvois der Humanitären Hilfe fuhren in Kooperation mit dem Gladbacher Verein Hilfe Litauen Belarus auch in die Ukraine.

Anne Sauer im Spezialeinsatz am noch gefüllten Kühlschrank

„Der Kühlschrank ist ja noch voll“, sagt Karin Fischer mit einem Blick in das Kühlgerät. Spezialeinsatz für Anne Sauer: „Ich fluche dann zwar wie ein Droschkenkutscher“, sagt sie grinsend, aber am Ende hole sie dann doch alles raus und mache das Gerät sauber.

Frau für Spezialeinsätze der Humanitären Hilfe: Anne Sauer. Copyright: Guido Wagner

Astrid Vogel verschließt einen weiteren Karton mit Kleidern und Röcken. „Ein ganzes Leben in einem Tag in Bananenkisten verstaut“, sagt Anne Sauer nachdenklich mit Blick auf die Dinge, die die vormaligen Besitzer der Wohnung hinterlassen haben. „Wenn man diese Arbeit macht, geht man auch mit den eigenen Dingen anders um.“ Die neue Besitzerin der Wohnung freut sich: „Toll, dass die Sachen noch Verwendung finden.“

Männer bauen die Möbel ab

„Wir räumen alles raus, übergeben die Wohnung besenrein“, sagt der Vorsitzende der Humanitären Hilfe Overath, Norbert Kuhl. „Was noch gebraucht werden kann, packen wir in unsere Hilfskonvoi-Lastzüge, was nicht, entsorgen wir.“

Ein Team von Männern (hier: Peter Mantler und Benedikt Promberger) baut die Möbel ab. Copyright: Guido Wagner

Um die Möbel zu nummerieren, abzubauen, und zu verladen, kommt in den folgenden Tagen noch ein Team von Männern vorbei. Benedikt Promberger ist in beiden Teams mit von der Partie. Am Tag des großen Einpackens trägt er die vollen Bananenkartons zum Wagen, wuchtet Matratzen und Kisten mit leeren Flaschen aus dem Keller in den Anhänger.

Bringt volle Kartons in den Transporter: Benedikt Promberger Copyright: Guido Wagner

Warum das Helferteam Kleidung und Hausrat am liebsten in Bananenkartons verpackt, die Norbert Kuhl jede Woche an Overather Supermärkten einsammelt, wird beim Verladen in die Sattelzüge deutlich. „Die lassen sich einfach gut stapeln und man kann sogar raufklettern“, sagt Sergej Gerliz und stemmt einen der stabilen Kartons, die ihm Wolfgang Leiter und Sammy Gerliz anreichen.

In Bananenkartons lässt sich Kleidung gut im Hilfskonvoi verladen. Copyright: Guido Wagner

Mit Martin Dickmann, Peter Mantler, Klaus Eschbach und Stefan Malczewski wuchtet er später noch eine uralte Kreissäge aus dem Keller eines anderen Hauses.

Starkes Team: Selbst die schwere Kreissäge wird weggeschafft. Copyright: Guido Wagner

Die lässt sich zwar nicht mehr nutzen, wird aber für den Hauseigentümer entsorgt. „Wenn wir wat machen, dann richtig“, sagt Norbert Kuhl und lächelt. Und, na klar, auch bei dem Konvoi, der diese Nacht startet, wird er wie Astrid Vogel, Sergej Gerliz und all die anderen wieder mit am Steuer sitzen.

Das Team fürs Einpacken: Bei Wohnungsauflösungen schauen sie, was sich für die Humanitäre Hilfe noch verwenden lässt. Copyright: Guido Wagner

Deshalb müssen weitere Wohnungsausräumaktionen nun mindestens bis zur Rückkehr in einer Woche warten.

Erstmal geht es diese Nacht mit mit dem Hilfskonvoi nach Rumänien.

Weitere Infos zur Humanitären Hilfe Overath gibt es hier im Internet.