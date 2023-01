Overath – Die Sanierungs- und Erweiterungsmaßnahmen im Schulzentrum Cyriax waren erneut Thema im Bau- und Planungsausschuss, diesmal ging es um das Raumprogramm für die beiden dortigen Schulen und um die Frage des Sporthallen-Baus. Das Paul-Klee-Gymnasium und die Leonardo-da-Vinci-Schule sollen im Schulzentrum weiter in zwei getrennten „Schulhäusern“ untergebracht werden, das ergab ein Workshop mit den beteiligten Schulen. Diese getrennten Schulhäuser setzen sich über alle Etagen fort. Das bestehende Fachraumgebäude plus einer Aufstockung wird für beide Schulen das „Haus der Naturwissenschaften/MINT-Fächer“. Für die musisch-kreativen Fächer soll es einen Neubau geben, geplant ist ein Anbau an die Dreifach-Turnhalle zur Mensa hin. In dem Neubau sollen Räume für Kunst-, Musik- und Technikunterricht untergebracht werden.

Die Veränderungen umfassen mehrere tausend Quadratmeter

Ein schulfachliches Raumprogramm wurde ebenfalls entwickelt, anhand der zu bildenden Klassen und der benötigten Kurls- und Fachräume. Dieses Raumprogramm hatte der Schul- und Sportausschuss im April mit dem daraus entstehenden Raumbedarf anerkannt. Geht man von diesem Raumprogramm aus, müssen für die Leonardo-Da-Vinci-Sekundarschule 805 Quadratmeter umgebaut und rund 1290 Quadratmeter neu geschaffen werden. Für das Paul-Klee-Gymnasium müssen 2325 Quadratmeter umgebaut und 380 Quadratmeter neu geschaffen werden. Hinzu kommen noch Sanitärräume, Flure, Treppenhäuser, Flucht- und Rettungswege. Die Fachplaner sind von der Idee abgekommen, das Fachraumgebäude aufzustocken, sie schlagen stattdessen vor, einen Neubau an der Dreifachturnhalle zu schaffen, der auch ausreichend Raum für das zdi-Schülerlabor böte.

Auch für den Sportunterricht brauchen die beiden Schulen mehr Platz, hier sollen die beiden Einfeldhallen wegen des notwendigen Sanierungsbedarfs nicht mehr erhalten bleiben. Stattdessen soll eine reine Dreifeldsporthalle ohne Tribünen und Mehrzweckfunktion errichtet werden, um den Bedarf der Schulen zu decken.