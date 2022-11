Overath – Da staunten einige Passanten nicht schlecht, als sie am Freitagabend im Overather Hit-Markt einkauften: In den Gängen zwischen Regalen und Kühltheken standen sie plötzlich vor Menschen in eigenartigen Schutzanzügen wie man sie sonst nur auf Bildern von Großeinsätzen der Feuerwehr sieht.

In Chemikalienschutzanzügen sind Feuerwehrleute am Freitagabend im Overather Hit-Markt unterwegs gewesen – um Feinmotorik zu trainieren und auf die Feuerwehr aufmerksam zu machen. Copyright: Feuerwehr Overath

Und tatsächlich steckten Feuerwehrleute in den Chemikalienschutzanzügen. Allerdings meisterten sie darin keinen brisanten Gefahrguteinsatz oder schützten sich gar vor Viren, wie mancher Zeitgenosse schon annahm, sondern gingen scheinbar beiläufig einkaufen.

Außergewöhnliche Übung für die Feinmotorik

„Einkaufen einmal anders“ – unter diesem Motto waren die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Overath heute mit einer Abordnung im Supermarkt unterwegs.

Das Einkaufen im Chemikalienschutzanzug, kurz CSA, sorgte nicht nur für viel Aufmerksamkeit. „Es galt gleichzeitig als Übung für unsere Kameraden, um etwas Feinmotorik zu erlangen“, so ein Sprecher der Feuerwehr.

Mitgliederwerbung vor der Supermarkttür

Chemikalienschutzanzüge werden etwa bei Einsätzen mit Gefahrgütern wie vor einigen Wochen beim Salzsäureunfall auf der Raststätte Königsforst-West an der Autobahn 3 eingesetzt.

Auf dem Parkplatz vor dem Supermarkt hatte die Feuerwehr am Freitagabend unterdessen zudem ihren Stand zur Mitgliederwerbung aufgebaut, um die Arbeit der Feuerwehr Bürgerinnen und Bürgern näher zu bringen und das eine oder andere neue Mitglied zu gewinnen.

„Es war auch für uns eine gute Erfahrung und gleichzeitig hoffen wir, somit den Bürgerinnen und Bürgern etwas mehr Einblick in die Arbeit der Feuerwehr gegeben zu haben“, so der Feuerwehrsprecher nach der Aktion.

Wer die Aktion nicht mitbekommen hat, sich aber trotzdem für den Einsatz in der Feuerwehr interessiert, kann sich per E-Mail an seidabei@feuerwehr-ov.de oder per WhatsApp unter der Rufnummer 0176/ 76 18 19 25 melden.