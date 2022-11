Die beiden Landstraßen, die sich in Overath-Heiligenhaus treffen, waren wegen Bauarbeiten am Sonntag voll gesperrt.

Overath – Nichts ging mehr am Sonntagnachmittag auf dem Kreisverkehr in Overath-Heiligenhaus. Ab 13 Uhr waren beide Landstraßen (L84/ L136), die sich am Kreisverkehr kreuzen, gesperrt. Grund für die Vollsperrung, die bis längstens 17 Uhr dauern sollte, waren Arbeiten an der Straßenbeleuchtung.

Die Tragseile der früheren Straßenbeleuchtung werden demontiert. Copyright: Guido Wagner

Laut Overather Stadtverwaltung demontierte die Firma Energiebau Lück aus Wiehl das Tragnetz der Beleuchtungsanlage am Kreisverkehr.

Umleitung ist laut Stadtverwaltung nicht möglich

Eine Umleitung war nach Angaben der Stadtverwaltung Overath nicht möglich. Die Sperrung war seit Tagen weiträumig um den Ort ausgeschildert und mit Warnleuchten angekündigt worden.

Mehrere solcher Steiger sind im Einsatz, um die Tragseile der alten Straßenbeleuchtung zu demontieren. Copyright: Guido Wagner

Mit mehreren Steigern wurden die Tragseile demontiert, die daran befestigten Stromkabel entfernt. Ein Mast wurde für einen Neubau demontiert, der wenige Meter vom Kreisverkehr entfernt errichtet wird.

Die Kabel werden von den Tragseilen getrennt. Copyright: Guido Wagner

Die früher an Tragseilen über der Fahrbahnmitte installierte Straßenbeleuchtung ist auf diesem Abschnitt der Bensberger Straße bereits seit einiger Zeit durch neue Straßenlaternen am Straßenrand ersetzt worden. Ebenso wie die Beleuchtung am Kreisverkehr selbst.

Zu größeren Staus vor der Vollsperrung ist es nicht gekommen. Copyright: Guido Wagner

Längere Staus rund um die gesperrten Straßen haben sich nicht gebildet. Allerdings wendeten doch einige Autofahrer direkt vor der Sperrung, weil sie die Vorwarnschilder nicht gesehen oder nicht befolgt hatten.

Das könnte Sie auch interessieren:

Die Arbeiten waren am Ende früher als geplant beendet, so dass die Vollsperrung bereits gegen 15 Uhr wieder aufgehoben wurde.