Bergisch Gladbach – Ein reichlich skurriler Raubüberfall hat die Polizei am Neujahrstag in Atem gehalten. Wie die Kreispolizei erst am Montag mitteilte, hatte bereits am Neujahrsmorgen gegen 7.15 Uhr ein Mann mit einer Spritze in der Hand die Tankstelle in Bergisch Gladbach-Moitzfeld überfallen. Dabei soll der mit einem blauen Krankenhauskittel bekleidete Mann der Kassiererin gedroht haben, in der Spritze befinde sich „infiziertes Material“, wie Polizeisprecherin Carina Höfelmanns auf Nachfrage erläuterte. Der Mann forderte damit die Herausgabe von Bargeld.

„Die 19-jährige Mitarbeiterin der Tankstelle übergab dem äußerst benommen wirkenden Unbekannten einen geringen Bargeldbetrag, bevor dieser anschließend aus dem Shop lief und in eine unbekannte Richtung flüchtete“, so Polizeisprecherin Höfelmanns.

Vermisstenanzeige aus Krankenhaus

Den Kittel des Unbekannten fanden Polizeibeamte unweit des Tatorts. Eine entsprechende Vermisstenanzeige aus einem Krankenhaus habe zu dem Zeitpunkt bereits vorgelegen, so Höfelmanns. Die Suche mit einem Polizeidiensthund blieb zunächst ergebnislos.

Dann jedoch wurden die Polizeibeamten von einem Taxifahrer angesprochen. Der bat um Begleitung zu einem ihm sehr merkwürdig vorkommenden Auftrag. Die Polizeibeamten begleiteten den Taxifahrer bis zur Straße Neuenhaus, wo ein Mann stand, auf den die Beschreibung zum Tankstellenräuber eindeutig passte.

Bei Durchsuchung des Taxi-Bestellers findet Polizei die Beute

Der 32-Jährige sei vorläufig festgenommen worden, berichtet Polizeisprecherin Höfelmanns. Bei seiner Durchsuchung habe man das erbeutete Bargeld in der von der Kassiererin beschriebenen Stückelung gefunden. Höfelmanns: „Der 32-jährige Beschuldigte stand vermutlich unter Drogen- und Medikamenteneinfluss und wurde nach Entnahme einer Blutprobe aufgrund seines Zustandes auf richterliche Anordnung in ein Krankenhaus gebracht.“

Die bei ihm gefundenen Gegenstände sowie Videoaufzeichnungen der Tankstelle wurden durch die Kriminalpolizei sichergestellt.