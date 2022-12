Rhein-Berg – Der Deutsche Mühlentag findet am Pfingstmontag, 6. Juni, zum 29. Mal statt. Koordiniert vom Landschaftsverband Rheinland und Partnern im Projekt „Mühlenregion Rheinland“ nehmen zahlreiche historische Mühlen und Hammerwerke im Gebiet zwischen Erft, Wupper und Sieg an der bundesweiten Veranstaltung teil. Im Bergischen beteiligen sich unter anderem die Papiermühle Alte Dombach (LVR-Industriemuseum) in Bergisch Gladbach und die Neue Mühle in Wermelskirchen.



Zudem kann man im kleinen Privat-Museum in Odenthal-Stein Mühlenmodelle besichtigen oder zu den ehemaligen Pulvermühlen im Dhünntal bei Altenberg wandern. Eine Fahrradtour gibt es ab Odenthal zur Coenenmühle bei Dabringhausen sowie eine Aqualon-Radtour Wupper-Runde mit Wipperkotten ab Gladbach/Burscheid/Wermelskirchen.

Die einzelnen Aktionen sind in einem Programmheft zum Mühlentag 2022 enthalten. Es ist abrufbar im Internet oder kann kostenlos bis zum 31. Mai 2022 beim LVR bestellt werden. E-Mail an muehlen@lvr.de (spe)