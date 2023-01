In unserem Sommerrätsel sucht unsere Lokalredaktion nach Orten im Bergischen, die aus der Luft zu sehen sind.

Auf die Gewinner warten viele Preise – unter anderem eine Übernachtung im Grandhotel Schloss Bensberg.

Rhein-Berg – Nanu, drei Löcher im Wald? Oder sind es gar vier? Erst beim zweiten Hinsehen ist zu erkennen, dass es sich um Seen handelt, die auf unserem heutigen großen Luftbild zum Finale unseres diesjährigen Sommerrätsels zu sehen sind. Entstanden sind die Seen dadurch, dass Gruben, in denen früher Dolomitstein abgebaut wurde, mit Wasser vollgelaufen sind.

Zahlreiche Tiere wie Ringelnatter, Zauneidechse, Sandbienen oder Eisvogel siedelten sich in dem 22,3 Hektar großen Gelände an, das seit 1996 unter Naturschutz steht. Noch ein Tipp: In der oberen Bildhälfte ist das Kreishaus des Rheinisch-Bergischen Kreises zu sehen.

Die Preise

1. Preis: Übernachtung für zwei Personen im Grandhotel Schloss Bensberg, inkl. kostenfreies WLAN & Minibar, Frühstücksbüfett, Vier-Gänge-Dinner in der Trattoria Enoteca mit Weinbegleitung, 50-minütige Wellnesszeit, Nutzung 1000 Quadratmeter großes Vier elements spa, Gesamtwert: 747 Euro.

2.-3. Preis: Gutschein Hotel-Restaurant Zur Post, Odenthal, im Wert von 250 Euro

4-5. Preis: Gutschein Restaurant „Zur Mühle,“ Kürten, im Wert von 150 Euro

6.-7. Preis: Gutschein Hotel-Restaurant Hotel Restaurant Lüdenbach, Overath, 100 Euro

8.-12. Preis: Mediterana Gutschein im Wert von 75 Euro

13.-17. Preis: Gutschein Hochseilgarten K1, Eikamp, 50 Euro

18.-22. Preis: Gutschein Intersport Haeger, 50 Euro

23.-27. Preis: Einkaufsgutschein RheinBerg-Galerie, 35 Euro

28.-35. Preis: Cine Card Cineplex Bensberg, 25 Euro

Kennen Sie den gesuchten Ort? Wer’s weiß oder richtig errät und sich bei unserer Gewinnrufnummer meldet, kann einen von 35 attraktiven Preisen (siehe „Die Preise“) gewinnen. Zur Verfügung gestellt werden diese von der Bensberger Bank eG, der VR Bank eG Bergisch Gladbach-Leverkusen und der Volksbank Berg eG. Welche „Seenlandschaft“ ist auf dem großen Luftbild zu sehen:

A) die Große Dhünn-Talsperre zwischen Odenthal, Wermelskirchen und Kürten,

B) die Grube Cox in Bergisch Gladbach oder

C) die Aggerstaustufe Ehreshoven bei Overath-Vilkerath?

Wenn Sie die Lösung wissen oder erraten möchten, rufen Sie an diesem Dienstag oder Mittwoch (bis 23.59 Uhr) unsere Gewinnrufnummer an 0 13 78-90 60 83 (0,50 Euro pro Anruf aus dem deutschen Festnetz, aus dem Mobilfunknetz wesentlich höher) und nennen uns den Buchstaben der richtigen Antwort, Ihren Namen und Ihre Kontaktdaten. Oder senden Sie uns eine SMS mit dem Kennwort RRG83 und der Lösung, Name und Adresse an die 99 6 99 (0,50 Euro pro SMS).

Die Gewinner werden nach den Sommerferien aus allen Anrufern mit den richtigen Antworten gezogen und von uns benachrichtigt. Von jeder Rätsel-Folge wird mindestens ein Gewinner gezogen. Wer mehrfach teilnimmt, hat also mehrere Chancen, zu den Gewinnern zu gehören. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.