Einbruch in Rösrath Polizei nimmt nach Tat in Apotheke Mann fest

Rösrath – Ein 19-jähriger Mann aus Rösrath ist am frühen Mittwochmorgen nach einem Einbruch in eine Apotheke an der Hauptstraße festgenommen worden. Wie Maike Wiemar von der Pressestelle der Kreispolizei mitteilte, hatte der Mann Medikamente im Wert von 50 Euro entwendet.



Gegen 4.30 Uhr hatte eine Anwohnerin der Polizei „hämmernde“ Geräusche aus der Apotheke gemeldet, kurze Zeit später löste laut Polizeibericht die Alarmanlage des Geschäfts aus. Die Polizeibeamten fanden im Gebäude niemanden, so Wiemar. Dann jedoch hätten sie den Tatverdächtigen jedoch in unmittelbaren Nähe der Apotheke entdeckt.



Der junge Mann hatte sich hinter einem Auto verborgen. Die erbeuteten Medikamente sowie spitze Gegenstände und weitere Einbruchutensilien hatte er laut Polizei unter dem Auto versteckt. Der Rösrather räumte laut Polizeiangaben ein, den Einbruch alleine begangen zu haben und sagte den Beamten, wenige Stunden vor der Tat Cannabis konsumiert zu haben.



Der Mann, der bereits einige Tage zuvor polizeilich in Erscheinung getreten ist, blieb zunächst im Polizeigewahrsam, wo ihm auch eine Blutprobe entnommen wurde. Einem Antrag auf Untersuchungshaft folgte das Amtsgericht nicht, so dass der mutmaßliche Täter wieder entlassen wurde. Die Polizei schätzt den durch den Einbruch entstandenen Sachschaden auf einen „Betrag im unteren vierstelligen Bereich“. (wg)