Handyfreier Schulalltag seit November

Das Smartphone darf mit, bleibt aber aus: An der Gesamtschule Rösrath gilt seit Anfang November für die Klassen fünf bis zehn ein handyfreier Schulalltag. Vor dem Betreten des Gebäudes müssen die Jugendlichen ihre Geräte ausschalten und in einer speziellen Tasche verstauen, die Funksignale abschirmt. Die Handys bleiben bei ihren Besitzern, benutzt werden dürfen sie den gesamten Schultag über nicht – auch nicht in den Pausen oder während der Mittagspause.

Mehr Raum für Konzentration und Gespräche

„Wir merken jeden Tag, wie stark das Smartphone die Aufmerksamkeit bindet“, sagt der didaktische Leiter Jens Klemenz. Die Schule wolle den Kindern und Jugendlichen Raum für konzentriertes Lernen und Gespräche auf dem Schulhof zurückgeben. Außerdem soll die Regelung Konflikten um Chats, Fotos und soziale Medien vorbeugen und vor unerlaubten Aufnahmen von Mitschülern oder Lehrkräften schützen.

Kosten, Ausnahmen und Folgen bei Verstößen

Die Taschen kosten 15 Euro, die Eltern bezahlen sie. Auch Smartwatches mit SIM-Karte fallen unter die neue Nutzungsordnung. Aus medizinischen Gründen sind Ausnahmen möglich. Müssen Eltern ihr Kind dringend erreichen, können sie sich wie bisher an das Sekretariat wenden. Wer gegen die Vorgaben verstößt, muss sein Handy abgeben. Die Erziehungsberechtigten müssen es anschließend im Sekretariat abholen.

Digitale Medien bleiben im Unterricht

Digitale Medien bleiben unterdessen Teil des Unterrichts: Lehrkräften stehen schulinterne iPads zur Verfügung. Den verantwortungsvollen Umgang mit digitalen Medien will die Gesamtschule künftig vermitteln.

Auswertung nach einem halben Jahr

Nach einem halben Jahr soll die Regelung ausgewertet werden. Dazu werden Rückmeldungen der Schüler, Eltern und Lehrkräfte einbezogen. Die Handynutzungsordnung und ein Elternbrief sind im Internet abrufbar. (wg)

gesamtschule-roesrath.de/handynutzungsordnung