Rösrath – Ein Einfamilienhaus in einer ruhigen Wohnstraße des Rösrather Stadtteils Forsbach. Die Menschen im Ort können kaum fassen, was sich am Wochenende hinter den Mauern des Hauses ereignet hat: Laut Staatsanwaltschaft und Polizei hat ein Familienvater seine Ehefrau und die zweijährige Tochter getötet und sich danach selbst das Leben genommen.

Inzwischen wurde bekannt, dass der 40-Jährige vielseitig engagiert war. Eine Zeit lang war er politisch aktiv in seiner Heimatstadt Rösrath, er engagierte sich in Vereinen und war im Karneval der 29.000-Einwohner-Stadt aktiv.

„Wir waren froh, dass wir ihn hatten“, sagt eine Forsbacherin, die sich mit dem Familienvater ehrenamtlich in einem Verein engagierte, ihn als hilfsbereit und freundlich beschreibt. Die ganze Familie habe man gekannt.

Dann stockt sie: „Man ahnt ja nicht, was im Kopf eines Menschen vorgehen kann . . .“ Viele könnten noch gar nicht gar nicht glauben, was da am Wochenende geschehen sei.

Ein Angehöriger hatte die drei Toten laut Polizei am Samstagabend im Haus der Familie gefunden. Nachdem er die beiden Eltern telefonisch nicht hatte erreichen können, war er zum Haus der Familie gefahren und hatte mit seinem Schlüssel die Tür geöffnet. Laut Ermittler fand er Frau und Kind ebenso tot im Haus wie den 40-Jährigen.

Ermittlungen dauern an

Ein Nachbar schüttelt den Kopf. „Der?“, habe er zuerst gedacht, als er von dem hörte, was Polizei und Staatsanwaltschaft am Montagnachmittag bekanntgegeben hatten: Mit „massiver Gewalteinwirkung gegen Kopf und Hals“, so hatte die Obduktion von Frau und Kind ergeben, waren die beiden getötet worden. Anschließend, so die Ermittler, habe sich der 40-Jährige selbst erhängt.

„Eine Beteiligung weiterer Personen schließen wir weiterhin aus“, sagte Staatsanwalt Dr. René Seppi am Dienstag auf Nachfrage dieser Zeitung. Allerdings, so der Sprecher der Kölner Staatsanwaltschaft, dauerten die Ermittlungen in dem Fall noch weiter an: „Es werden noch Ermittlungen zur Abklärung des Umfeldes und der Hintergründe getätigt.“

Sollte es keine in eine andere Richtung laufenden Erkenntnisse geben, würden die Ermittlungen in der Regel eingestellt. Gegen Tote könne es kein Verfahren geben, so ein Sprecher der Ermittler bereits am Montag.

Bei den Menschen, die die dreiköpfige Familie in Forsbach kannten, bleibt neben Trauer und Fassungslosigkeit auch das Gefühl von Hilflosigkeit: „So etwas scheint doch einfach nur unvorstellbar“, sagt ein Bekannter der Familie, „und dann ist das plötzlich Realität.“