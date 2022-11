Ein Verkehrsunfall in Rhein-Berg (Symbolfoto).

Rösrath – Teils schwer verletzt worden sind am Donnerstagmittag drei Beteiligte bei einem Auffahrunfall auf der Straße Am Sommerberg zwischen Rösrath-Forsbach und -Hoffnungsthal.

Zwei Personen wurden in ihrem Auto eingeklemmt: eine sei von der Feuerwehr durch die Seitentür gerettet worden, die andere patientenschonend, nachdem das Autodach abgetrennt worden sei, erläuterte Feuerwehrleiter Bastian Eltner an der Einsatzstelle.

Polizei: „Mit voller Wucht aufgefahren“

Laut Polizei waren eine 60-jährige Rösratherin mit ihrer 51 Jahre alten Beifahrerin in einem weißen Renault auf der Straße bergab gefahren, als sie verkehrsbedingt kurz hinter der Einmündung Sommerberger Heide anhalten musste.

„Eine hinter ihr fahrende 54-jährige Rösratherin erkannte das zu spät und fuhr mit ihrem Kia mit voller Wucht hinten auf“, so Polizeisprecher Christian Tholl. Die Fahrerin des Kia habe sich dabei leicht verletzt, die Fahrerin des Renault sei schwer verletzt worden, ihre Beifahrerin ebenfalls leicht.

Notarzt zur Einsatzstelle geflogen

Zur Versorgung der Schwerverletzten sei ein Notarzt angefordert, der mit einem Rettungshubschrauber zur Unfallstelle gebracht worden sei. Die 60-Jährige sei in ein Krankenhaus gebracht worden, so Tholl, Lebensgefahr bestehe nicht. Die Straße Am Sommerberg war während der Rettungsarbeiten und der Unfallaufnahme vollgesperrt. Laut Feuerwehr-Einsatzleiter Eltner waren sämtliche Einheiten der Rösrather Feuerwehr alarmiert worden.