Overath/Rösrath – Ein offenbar alkoholisierten Fahrer eines Jaguar ist am Donnerstagabend kurz vor Mitternacht ausgerechnet direkt vor der Polizeiwache in Overath-Untereschbach gegen eine Verkehrsinsel gefahren. Das Krachen hörten laut Polizeisprecherin Maike Wiemar Polizeibeamte in der Wache und schauten draußen nach. Der Jaguar-Fahrer jedoch gab Gas und suchte das Weite.

Die Polizeibeamten nahmen die Verfolgung in Richtung Rösrath-Hoffnungsthal auf, hatten jedoch während der Fahrt zunächst keinen Sichtkontakt zu dem flüchtenden Unfallverursacher. In einer lang gezogenen Rechtskurve kurz hinter der Sülzbrücke in Lehmbach habe der 39-jährige Jaguar-Fahrer dann aber „offensichtlich aufgrund der stark überhöhten Geschwindigkeit die Kontrolle über seinen Wagen“ verloren und sei in vier geparkte Autos und gegen eine Laterne geschleudert, so Polizeisprecherin Wiemar. Die Laterne brach ab, die vier Autos wurden zum Teil erheblich beschädigt.

Die Polizei schätzt den Schaden auf mehr als 90.000 Euro. „Bei Eintreffen der Beamten an der Unfallstelle saß der Unfallverursacher noch in seinem Auto; ein Alkoholtest ergab einen Promille-Wert von 1,2“, so Wiemar. Der alarmierte Rettungsdienst versorgte den laut Polizei leicht verletzten Fahrer. Anschließend wurde er zurück zur Wache nach Untereschbach gebracht, um ihm eine Blutprobe entnehmen zu lassen. Wiemar: „Der Führerschein, das Auto und das Handy des Fahrers wurden sichergestellt; die Ermittlungen dauern an.