Wenn etwas gut ist, freut man sich auf eine Wiederholung. Genau das gilt für den Rösrather Lied-Duo-Wettbewerb des „Kulturvereins Schloss Eulenbroich“ e.V. in Zusammenarbeit mit der Rembold-Stiftung. Nach der erfolgreichen Premiere im letzten Jahr lud die Veranstaltung nun zum zweiten Mal junge Talente der Musikhochschulen in NRW ins Schloss Eulenbroich ein. Fünf Duos, bestehend aus Gesang und Klavier, präsentierten ein vielseitiges Programm rund um das Lied und stellten sich danach der Beurteilung des Publikums.

Das Kunstlied ist dabei eine besondere Gattung: Nicht nur handelt es sich um die kleinste kammermusikalische Form, auch ist es alles andere als Mainstream. Die Vertonungen von Gedichten sind eine besonders emotionale und lyrische Musik, die nicht in Vergessenheit geraten sollte – ein Grund mehr für den Wettbewerb.

Gesang und Klavier auf Augenhöhe

In dieser Gattung ist perfektes Zusammenspiel gefragt, treten Gesang und Klavier doch gleichberechtigt nebeneinander auf. Das bewiesen auch die fünf Finalisten, die sich zuvor in einer Online-Runde durchgesetzt hatten. Mit ihren Repertoires boten sie die Bandbreite des Lieds dar und zeigten, wie sich die Gattung über Jahrhunderte verändert hat. Dabei stellten sie neben dem „klassischen“ deutschen Kunstlied auch Werke aus anderen Kulturen vor.

Liebe und Sehnsucht zum Auftakt

Den Auftakt bildeten See-Huey Tang (Sopran) und Gavin Liang May (Klavier) von der Hochschule für Musik und Tanz Köln. Unter dem Motto „Post für das Herz“ widmeten sie sich Liedern rund um die Liebe, die in allen Kulturen der Welt gleich ist. Mit Werken wie „Souvenez-vous, Vierge Marie“ (Georges Boyer/Jules Massenet) oder dem „Elfenlied“ (Eduard Mörike/Hugo Wolf) führten sie ausdrucksstark in den Abend ein.

Es folgten Gabriel Goebel (Bariton) und Kewen Wang (Klavier), ebenfalls aus Köln, die in ihrem Repertoire das Thema „Liebe und Sehnsucht“ aufgriffen. Mit der „Loreley“ (Heinrich Heine/Franz Liszt) oder „Schuldig“ (Moritz Eggert) zeigten sie dabei, wie facettenreich und emotional das Lied sein kann.

Sarah Meyer (Sopran) und Marie Hesberg (Klavier) widmeten sich dem modernen Lied. Copyright: Annabelle Gummersbach

Worte, Gefühle und bildstarke Balladen

Als nächstes Duo traten Naoya Hyodo (Tenor) und Ayaka Shimizu (Klavier) von der Hochschule für Musik Detmold an, die sich Worten und Gefühlen widmeten – etwa mit „Worte sind der Seele Bild“ (Johann Wolfgang von Goethe/Wolfgang Rihm) oder dem „Selbstgefühl“ (Anonym/Gustav Mahler).

Danach folgten Byungjun Ko (Bariton) und Jaeyeon Lee (Klavier) von der Robert Schumann Hochschule Düsseldorf. Energetisch und kraftvoll eröffneten sie mit „Odins Meeresritt“ (Carl Loewe) oder dem koreanischen Volkslied „Shingosan Taryeong“ (Il-Nam Chang) eine weitere bildstarke Facette des Kunstlieds.

Modern und leidenschaftlich zum Abschluss

Den Abschluss des Konzertteils bildeten Sarah Meyer (Sopran) und Marie Hesberg (Klavier) von der Hochschule für Musik und Tanz Köln. Mit „Rosen“ (Irene Zoepf/Mathilde von Kralik) oder „Animal Passion“ (Gini Savage/Jake Heggie) präsentierten sie ein nicht nur modernes, sondern auch sehr leidenschaftliches Lied-Repertoire.

Das Publikum entscheidet

Nach dem vielseitigen und musikalisch höchst professionellen Konzertteil war schließlich das Publikum gefragt: See-Huey Tang und Gavin Liang May durften sich über den ersten Platz freuen, Byungjun Ko und Jaeyeon Lee über den zweiten. Platz drei ging an Sarah Meyer und Marie Hesberg, Platz vier an Naoya Hyodo und Ayaka Shimizu und Platz fünf an Gabriel Goebel und Kewen Wang. Eine großartige Leistung aller Musikerinnen und Musiker. (agu)