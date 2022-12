Rösrath – Bei einem Verkehrsunfall auf der Straße Volberg in Hoffnungsthal sind am Sonntagvormittag zwei Personen verletzt worden. Laut Polizei wollte ein 20-jähriger Rösrather aus einer Grundstückseinfahrt nach rechts in die Straße einfahren. Wegen schlechter Sicht tastete er sich dabei nach eigener Aussage langsam vor. In diesem Moment sei von links ein 56-jähriger Fiat-Fahrer aus Rösrath gekommen.



Der Renault des 20-Jährigen stieß mit der Front in die Beifahrerseite des anderen Autos, das auf die Seite kippte und sich überschlug. Der Unfallverursacher begab sich sofort zu dem Fahrer des Fiat, öffnete die Tür und half dem Mann aus dem auf dem Dach liegenden Pkw.

Glücklicherweise wurde der Mann nur leicht verletzt. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, konnte dieses aber nach ambulanter Behandlung wieder verlassen. Der Unfallverursacher verletzte sich bei der Rettungsaktion ebenfalls leicht und wurde vor Ort behandelt. (nie)