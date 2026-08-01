Zu einer sommerlichen Schlosspartie lädt Schloss Eulenbroich am 1. und 2. August ein. Die Veranstaltung verbinde „sommerliche Lebensfreude mit Qualität, Gemeinschaft und besonderen Momenten“, verspricht der Veranstalter, die Schloss Eulenbroich gGmbH.

Der Kreativ- und Kunsthandwerkermarkt auf den Innen- und Außenflächen rund um Schloss Eulenbroich versammelt regelmäßig weit über 100 Ausstellende aus Kunst, Handwerk, Design, Mode, Kulinarik, Dekoration, Pflanzen und Garten. Gerade das Angebot rund ums Grün spiele im Sommer eine besondere Rolle, so die Schloss-Gesellschaft: Stauden, Blühpflanzen, Kräuter und ausgefallene Gartengewächse bringen frische Ideen für Balkon und Garten mit. Und: „Viele Aussteller beraten persönlich und geben praktische Tipps zur Pflege und Gestaltung.“ Auch die „Rose für Rösrath“ ist wieder mit von der Schlosspartie. Die Auszeichnung wird an Menschen übergeben, die sich in besonderer Weise für das gesellschaftliche, kulturelle oder soziale Leben in Rösrath engagieren.

Im vergangenen Jahr wurde die Ehrung zwei Frauen zuteil, Hannelore Gräfin zu Stolberg und Marina Wittka. Wer wissen möchte, an wen die Rose in diesem Jahr übergeben wird, kann bei der Ehrung am Sonntag um 14.30 Uhr live dabei sein. Einnahmen der Schlosspartie, so auch die Eintrittsgelder, fließen traditionell in den Erhalt des Schlosses und der Angebote in seinen Räumen. Zu finanzieren sind Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten sowie die Kultur- und Bildungsarbeit der gemeinnützigen Schloss Eulenbroich gGmbH.

Für Sommerklänge auf dem Schlosshof sorgt Milan von der Gracht. Der Pianist untermalt das Marktgeschehen laut Veranstaltungsankündigung mit Improvisationen sowie eigenen Kompositionen am Klavier. Kinder dürfen sich auf die Eisprinzessin freuen: Sowohl am Samstag als auch am Sonntag nimmt sie sich laut Ankündigung von 15 bis 17 Uhr Zeit für die kleinen Gäste, erzählt Geschichten und posiert für gemeinsame Fotos.

Schloss Eulenbroich öffnet Samstag, 1. August, von 11 bis 19 Uhr und Sonntag, 2. August, von 11 bis 18 Uhr für die Schlosspartie. Eintrittskarten gibt es nur vor Ort, Bar-Zahlung oder per EC-/Girokarte: Erwachsene 7 Euro, Kinder bis 14 Jahren sind frei, Ermäßigung nur für Menschen mit Schwerbehindertenausweis. Parken ist frei.