Ein kosmisches, für manche vielleicht sogar mystisch anmutendes Spektakel, das nicht nur Astronomen zum Staunen bringt, wird sich an diesem Mittwochabend vor den Augen vieler Schaulustiger abspielen: die Sonnenfinsternis. Zwischen 19 und 20 Uhr wird der Mond die Sonne zum Teil verdecken und die Welt in Dunkelheit tauchen.

Wer sich das Schauspiel live und in Farbe ansehen will, sollte zunächst zu seiner eigenen Sicherheit seine Augen schützen, warnt das Bundesamt für Strahlenschutz auf seiner Internetseite. Ein Blick in die Sonne könne die Netzhaut in kürzester Zeit so schädigen, dass das Sehvermögen bleibend eingeschränkt wird oder sogar ganz verloren geht. Um seine Augen zu schützen, gebe es verschiedene Methoden. Als sicherste nennt das Amt die indirekte Betrachtung mittels Projektion durch eine Lochkamera auf einen Schirm.

Von der Auffahrt des Schloss Bensberg aus hat man eine gute Sicht in Richtung Kölner Dom und damit auch in Richtung Sonnenfinsternis. Copyright: Guido Wagner

Speziell für solche Ereignisse hergestellte Folienbrillen, die es im Einzelhandel zu kaufen gibt, gehen aber auch (siehe oben). Diese Brille sollte gemäß den gültigen EU-Normen als sicher für den direkten Blick in die Sonne gekennzeichnet und mit dem CE-Symbol versehen und intakt sein. Bei Folienbrillen dürfe die Folie laut dem Bundesamt für Strahlenschutz keine Kratzer, Löcher und Risse am Übergang zwischen Filterfolie und Pappe oder sonstige Beschädigungen aufweisen. Eine gute Schutzbrille verfüge über extrabreite Bügel und liege gut am Gesicht an, um den Einfall von Streustrahlung ins Auge zu reduzieren.

Wer vielleicht etwas zu spät auf die Sonnenfinsternis aufmerksam wurde und die heiß begehrte Brille deshalb nicht mehr bekommen konnte, kann sich alternativ eine basteln. Auch die Schutzfolie ist im Einzelhandel erhältlich und kann auf einen selbst gemachten Papprahmen geklebt werden. Fertig ist die handgemachte Schutzbrille.

Bei Ferngläsern, Teleskopen und Kameras gilt höchste Vorsicht

Hochgefährlich sei die Beobachtung durch Ferngläser, Teleskope oder Kameras, warnt das Bundesamt weiter. Die Geräte bündelten die Sonnenstrahlen zusätzlich, im Fachhandel würden allerdings spezielle Filteraufsätze oder Folien angeboten. Die Filter müssen vor der Optik des Geräts angebracht werden. Selbstgemachter Augenschutz wie rußgeschwärzte Gläser, schwarze Filmstreifen, CDs oder Ähnliches seien zur Sonnenbeobachtung ungeeignet und gefährlich, genauso wie normale Sonnenbrillen.

Richtig ausgerüstet kann es dann losgehen. Generell empfiehlt sich als Standort eine Anhöhe mit Blick in Richtung Kölner Dom, also Westen, um gute Sicht zu haben. Gut geeignete Stellen im Kreis sind beispielsweise folgende:

Schloss Bensberg: Kadettenstraße, Bergisch Gladbach-Bensberg (Einfahrt zum Schloss)

Voislöhe: Dr.-Müller-Frank-Straße/Voislöhe, Bergisch Gladbach

Irlenfelder Weg: Rommerscheider Höhe, Bergisch Gladbach

Voiswinkel: Oberborsbacher Straße, Odenthal-Voiswinkel (Parken: Wanderparkplatz Voiswinkel)