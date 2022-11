Sportlerwahl Rhein-Berg 2021 Diese zehn Sportler stehen zur Wahler

Rhein-Berg – Das sind die nominierten Sportler, die bei der "Wahl des Sportlers 2021" im Rheinisch-Bergischen Kreis zur Wahl stehen.

Leon Arenz Copyright: Axel Randow

Leon Arenz, Radfahrer bei Staubwolke Refrath, startete 2021 durch, sammelte bei den Deutschen Meisterschaften der Altersklassen (AK) U15 bis U19 vier Medaillen: zwei in Silber, zwei in Bronze. Bei den Winterbahnmeisterschaften belegte er bei den Junioren der AK U19 einen sehr starken dritten Rang.

Andreas Baruch Copyright: Baruch

Andreas Baruch, Schwimmer vom Schwimmverein Bergisch Gladbach, ist in seiner Altersklasse U18 die Nummer zwei in Deutschland über 50 Meter Brust. Bei den Landesmeisterschaften NRW holte der Refrather, der seit Jahren sehr erfolgreich ist, gleich zwei Titel in seiner Parade-Disziplin: dem Brustschwimmen.

Yannick Drescher Copyright: KZBG

Yannick Drescher, Karateka von Karate Zanshin Bergisch Gladbach, Träger des 3. Dan im Shotokan Karate, feierte bei den Deutschen Meisterschaften 2021 erneut einen Podestplatz, wurde in der Leistungsklasse (Senioren) Deutscher Vizemeister im Kata bei den in Berlin ausgetragenen Titelkämpfen.

Jochen Gippert Copyright: TVH

Jochen Gippert, Sprinter vom TV Herkenrath, gelang es bei den Deutschen Meisterschaften der Senioren jüngere Konkurrenz hinter sich zu lassen. In 11.09 Sekunden wurde er Deutscher Meister seiner AK 40 über 100 Meter. Bei den Regio-Meisterschaften Südwest war er noch schneller, lief 10,90 Sekunden über 100 m.

Moritz Klein Copyright: Britta Berg

Moritz Klein, Ski-Freestyler aus Burscheid, Mitglied des Landeskaders NRW könnte aufgrund seiner bisher in Wettkämpfen gesammelten Punkte auch im Weltcup antreten, hat sich dagegen entschieden, tritt auf europäischer Ebene an und will sich in naher Zukunft unter die Top Fünf in Europa platzieren.

Lukas Kley Copyright: TVR

Lukas Kley aus dem Laufteam des TV Refrath sicherte sich beim „Heldentrail“ in Thüringen überraschend die Deutsche Meisterschaft im Ultratrail über 64,9 Kilometer. Seite an Seite mit Alexander Dautel von der LG Nord Berlin lief der 29-jährige Kölner ins Ziel auf dem Marktplatz von Suhl ein.

Fabian Roth Copyright: Kelzenberg

Fabian Roth, Badmintonspieler vom Bundesligisten TV Refrath, schaffte bei den Deutschen Meisterschaften in Bielefeld den Einzug ins Endspiel , hatte Titelverteidiger Max Weißkirchen auf dem Weg ins Finale besiegt, unterlag Kai Schäfer in diesem erst im 3. Satz mit 16:21. Im 1. Satz hatte er Schäfer 21:5 besiegt.

Justin van Gerven Copyright: Anton Luhr

Justin van Gerven, Voltigierer vom Voltigier-Verein Köln-Dünnwald, wurde mit seiner Partnerin Chiara Congia im Pas-de-deux bei den Weltmeisterschaften in Budapest Zweiter. Zudem siegten die beiden im Pas-de-deux beim CHIO in Aachen auf ihrem Pferd Highlight an der Longe von Alexandra Knauf. Der Bergisch Gladbacher und seine Teampartnerin sind somit zudem Deutsche Meister in diesem Wettbewerb.

Frank Weber Copyright: TV Refrath

Frank Weber (TV Refrath) jubelte bei den Deutschen Meisterschaften der Leichtathletik-Senioren über die Goldmedaille im 800-Meter-Lauf. Weber, Altersklasse M55, war zu den Titelkämpfen in Baunatal mit der sechstschnellsten Laufzeit angereist. Auf der letzten Runde überspurtete Weber alle Konkurrenten.

Jochen Wollmert Copyright: picture alliance / dpa

Jochen Wollmert, Tischtennisspieler vom Verbandsligisten TTC Bärbroich, wurde bei den Deutschen Para-Meisterschaften im Tischtennis im Oktober in Nassau Deutscher Meister der WK 6 bis 7 mit Thomas Reichel im Doppel. Im Mixed belegte der mehrfach bei Paralympics Erfolgreiche mit Bärbel Kleber den 3. Rang.