Sportlerwahl Rhein-Berg 2021 Diese zehn Sportlerinnen stehen zur Wahler

Rhein-Berg – Das sind die nominierten Sportlerinnen, die bei der "Wahl des Sportlers 2021" im Rheinisch-Bergischen Kreis zur Wahl stehen.

Alina Conrady Copyright: Rhein-Berg-Karate

Alina Conrady, Karateka von Karate Rhein-Berg, sammelte bereits seit etlichen Jahren Podestplatz um Podestplatz bei diversen Wettbewerben. In 2021 landete sie auch bei den Deutschen Meisterschaften in ihrer AK U21 auf dem Treppchen, holte die Bronze-Medaille in ihrer Gewichtsklasse bis 68 Kilogramm.

Stefanie Dohrn Copyright: Dohrn

Stefanie Dohrn; Mountainbikerin aus Wermelskirchen, war im abgelaufenen Sportjahr in allen Rennen der MTB Marathon World Series unter den ersten Zehn platziert, belegte im Endklassement einen ausgezeichneten zweiten Rang. In der MTB Marathon-Weltrangliste belegte Stefanie Dohrn den dritten Rang.

Julia Dumrath Copyright: Dumrath

Julia Dumrath, Kunstturnerin des TV Herkenrath, wurde in das Perspektiv-Team für Olympia 2024 aufgenommen. Bei den Deutschen Jugendmeisterschaften holte die Rösratherin jeweils den Vize-Titel am Sprung, am Stufenbarren und am Schwebebalken. Am Boden belegte das Nachwuchstalent den 3. Rang.

Monika Gippert Copyright: TVH

Monika Gippert, Leichtathletin im TV Herkenrath, ist nach einer verletzungsbedingten Pause bei den Deutschen Senioren-Meisterschaften gleich wieder durchgestartet, holte in ihrer AK60 die Meister-Titel über 800 Meter (Saisonbestleistung 2021 2:39,05 min.) und über 1500 Meter (Saisonbestleistung 5.26,82 min.).

Maren Haase Copyright: Randow

Maren Haase, Kunstradfahrerin vom Radsportverein Blitz Hoffnungsthal, beendet ihre herausragende Karriere. In ihrem letzten Jahr als Leistungssportlerin stand sie bei den Deutschen Meisterschaften einmal mehr auf dem Treppchen, belegte den 3. Rang und verpasste die Qualifikation für die WM sehr knapp.

Eva Schweiger Copyright: Birgit Wenzel SVBG

Eva Schweiger, Schwimmerin im Schwimmverein Bergisch Gladbach, trumpft bei den Jahrgangsmeisterschaften in NRW in ihrem Jahrgang 2002/03 groß auf: holte zwei NRW-Titel über 50 Meter Schmetterling mit neuem Vereinsrekord und über 200 Meter Rücken. Über 50 m Rücken wurde sie 2., über 100 m Freistil 3.

Ann-Kathrin Spöri Copyright: TVR Roswitha

Ann-Kathrin Spöri, Badmintonspielerin vom Bundesligisten TV Refrath, belegte bei den Deutschen Meisterschaften in Mülheim an der Ruhr im Einzel den 3. Rang. Bei den Mannschafts-EM kam sie mit dem Team Deutschland ebenfalls auf das Sieger-Podest. Das Deutsche Team hole die Bronze-Medaille.

Marike Steinacker Copyright: TSV Bayer 04

Marike Steinacker aus Wermelskirchen wurde im Trikot des TSV Bayer 04 Leverkusen Deutsche Vizemeisterin im Diskuswerfen. Mit 64,02 Metern blieb die 29-Jährige nur fünf Zentimeter hinter Kristin Pudenz (SC Potsdam). Bei den Olympischen Spielen in Tokyo kommt die bergische Starterin im Diskus auf den achten Platz.

Cornelia Türk Copyright: Egbert Dohm/TVR

Cornelia Türk ist im Laufteam des TV Refrath Durchstarterin des Jahres. Bei der Cross-DM lief sie zu ihrer ersten Deutschen Meisterschaft, in der Altersklasse W55. Dazu gab es Gold in der Mannschaft. Im Oktober war Türk zur Deutschen Vizemeisterschaft im Halbmarathon gerannt. Über 5000 Meter auf der Bahn Bronze.

Elisabeth-Josephine Türk Copyright: RVHH

Josephine-Elisabeth Türk, Reiterin vom Reitverein Hebborner Hof in Gladbach, belegte bei den Deutschen Amateur-Meisterschaften den 6. Rang in der Dressur, holte zahlreiche Siege in Dressurprüfungen der Klasse S* und S** und erfüllte die Anforderungen für das Goldene Reitabzeichen in Gold-Dressur.