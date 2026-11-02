Konzert im barocken Wasserschloss

Das barocke Wasserschloss in Lindlar-Georghausen zwischen Kürten und Overath wird am Freitag, 6. November, zur Kulisse für ein klassisches Konzert mit hochkarätigen Musikern. Um 18 Uhr gastiert der Pianist Viktor Kharenko mit seiner Familie im Schloss. Das Programm verspricht einen heiteren Abend mit einer abwechslungsreichen Reise durch ganz verschiedene musikalische Stilrichtungen. Die Moderation übernimmt Werner Sülzer.

Flucht aus Charkiw und Neuanfang in Gummersbach

Zum Hintergrund: Der 35-jährige Ukrainer Kharenko floh vor vier Jahren mit seiner Familie vor dem russischen Angriff auf seine Heimatstadt Charkiw. In Gummersbach hat er mit seiner Familie ein neues Zuhause gefunden. Er arbeitet als Musiklehrer an der SGS Musicschool in Engelskirchen und hat bereits mit zahlreichen Konzerten in der Region auf sich aufmerksam gemacht.

Die ganze Familie steht auf der Bühne

Auf Schloss Georghausen wird nun die gesamte Familie auf der Bühne stehen: Neben Viktor Kharenko sind das seine Frau Alina und die Kinder Margarita und Georg, die bereits Preise beim Jugendwettbewerb „Jugend musiziert“ gewonnen haben.

Von Bach bis John Williams: das Programm

Auf dem gemeinsamen Programm stehen Werke von Johann Sebastian Bach, Ludwig van Beethoven, Frédéric Chopin und Johannes Brahms, aber auch Musik des mehrfachen Oscar- und Grammy-Gewinners John Williams und des ukrainischen Komponisten Myroslav Skoryk.

Karten und Informationen

Karten kosten 25 Euro und sind über den Golfclub Schloss Georghausen erhältlich, info@gcsg.de, und Telefon (0 22 07) 49 83. (sfl)