Von Bergarbeit bis Rabenfeder Lösungen zu Rhein-Berg-Rätseltouren aus Dezember 2021

Rhein-Berg – Mit solch einer Resonanz hätten wir am Ausgang des zweiten Corona-Jahres nicht im Traum gerechnet. Fast 1000 Einsendungen gingen nach den fünf Rätselspaziergängen aus dem Advent und zum Jahreswechsel bis kurz vor Mitternacht am Tag des Einsendeschlusses in der Redaktion ein. Und dabei hatten oft drei, vier oder fünf Wanderer, komplette Familien, die Rätsel gemeinsam gelöst und das Lösungswort eingesendet. Es waren also noch eine Vielzahl mehr Wanderer auf den Rätselrouten unterwegs.

Durch Gladbachs grüne Mitte. Lösung: RABENFEDER Copyright: Guido Wagner

Nicht selten gab’s unterwegs offenbar eine willkommene „Arbeitsteilung“: „Die Jungs haben gerätselt und wir konnten beim Wandern ein bisschen quatschen“, schrieb eine Mutter aus Schildgen. „Super Idee! Endlich hat auch unser Zehnjähriger richtig Bock auf eine Sonntagswanderung“, stellte ein Vater aus Rösrath fest. Familie Lemaire aus Bergisch Gladbach war gleich mit drei Kindern zwischen fünf und neun Jahren auf der Tour zu Pferden, Eseln und Gänsen auf dem Großhurdener Berg bei Overath-Untereschbach.

Von Untereschbach auf den Berg. Lösung: HERDENTIER Copyright: Guido Wagner

Und oftmals entdeckten selbst Einheimische, die schon länger in der Region zu Hause sind, Neues am Wegesrand. „Vielen Dank, wir haben wieder neue Ecken entdeckt und tauchen gerne ins Bergische Land ein“, schrieb Johanna Pfeifer aus Odenthal. Sogar aus Köln, Bonn, Münster und Recklinghausen erreichten die Redaktion Einsendungen von Rätselwanderern.

Besondere Hürden bei Demontagen

Obwohl wir bei den Rätselfragen stets auf „schwer demontierbare“ Hinweise gesetzt haben wie Kanaldeckel, Verkehrsschilder oder Gravuren an Stromkästen, so steckte bisweilen doch der Teufel im Detail.

Ende Dezember beispielsweise hatte die Stadt Bergisch Gladbach das Karussell vom Spielplatz an der Saaler Mühle zur Reparatur für ein paar Tage abbauen lassen. So rätselte Gundi Hebborn, die die Rätseltour vom ersten Adventswochenende zu Weihnachten unter die Wanderschuhe nahm: „Wenn das Karussell blau war, lautet das Wort »Babenfeder«. Kenn ich nicht! War es gelb, dann heißt das Lösungswort »Gabenfeder«. Kenn ich auch nicht. Sagen wir mal, es war rot, dann wäre es die »Rabenfeder«“. Und damit lag Gundi Hebborn beim Lösungswort trotz Hindernissen richtig.

Rund um Spitze und Dürscheid. Lösung: BERGARBEIT Copyright: Guido Wagner

Viele nutzten die Feiertage auch noch, um die Touren der vorherigen Adventswochenenden unter die Wanderschuhe zu nehmen. Und so wanderten mit jeder neuen Rätseltour auch auf den zuvor veröffentlichten die interessierten Rätselfüchse.

Schöne Runde um Neschen – zur Lösung: KUNTERBUNT Copyright: Guido Wagner

Angesichts der großen Resonanz haben wir die Preise nochmals aufgestockt und weitere Wanderbücher aus der Region in die Verlosung gegeben. Sämtliche Gewinner werden von der Redaktion informiert.

Die Hauptpreise, Deckel-Gutscheine im Wert von 50 beziehungsweise 25 Euro für bergische Gastronomiebetriebe, hat die Tourismusgesellschaft „Das Bergische“ zur Verfügung gestellt.

Die Lösungen und die Gewinner

Die Lösungswörter lauteten: RABENFEDER (Tour durch Bergisch Gladbachs grüne Mitte), HERDENTIER (Overath-Untereschbach), BERGARBEIT (Kürten-Spitze), KUNTERBUNT (Odenthal-Neschen) und RAUSNEHMEN (Rösrath).

Deckel-Gutschein für bergische Gastronomiebetriebe. Copyright: Das Bergische

Die Hauptpreise (je einen 50-Euro-Deckel-Gutschein für bergische Gastronomiebetriebe) haben gewonnen: Alfred Peters aus Overath, Familie Barion aus Bergisch Gladbach, Nadja Faerber aus Bergisch Gladbach, Familie Lemaire aus Bergisch Gladbach, Jörg Schmitter aus Bergisch Gladbach, Familie Hensel aus Odenthal, Andrea Haag aus Overath, Margarete Mieschendahl aus Bergisch Gladbach, Monika und Michael Böhm aus Bergisch Gladbach, Karl Heinz Hilgers aus Rösrath; je ein 25-Euro-Deckel-Gutschein geht an Chiara Jorzick aus Odenthal, Gundi Hebborn aus Bergisch Gladbach, Andreas Preis aus Bergisch Gladbach, Esther Kruczinna aus Bergisch Gladbach, Dettlef Rockenberg aus Bergisch Gladbach, Anja Wiaterek aus Odenthal, Joachim Tups aus Lindlar, Klaus J. Berghaus aus Kürten, Brigitta Laudenberg aus Overath, Sandra Bertram aus Rösrath.

Zu Rösraths Adelssitzen und Bahn. Lösung: RAUSNEHMEN Copyright: Guido Wagner

Wanderbücher, unter anderem die aktuellen Bücher zur Wandertag-Serie im Magazin dieser Zeitung, haben gewonnen: Martin Sahler aus Bergisch Gladbach, Johannes Weber aus Rösrath, Yvonne Westphal aus Kürten, Werner Klüfer aus Bergisch Gladbach, Claudia Mandelartz aus Rösrath, Michael Peuster aus Bergisch Gladbach, Elke Röbis aus Rösrath, Peter Dahl aus Kürten, Birgit Altenkemper aus Bergisch Gladbach, Gabriele Brungräber aus Bergisch Gladbach, Jana Rehm aus Bergisch Gladbach, Marcel Huber aus Odenthal, Dieter Weber aus Overath, Nils Miketta aus Odenthal, Andreas Heuser aus Odenthal,

Alle Preisträger werden in den kommenden Tagen von der Redaktion informiert und erhalten dann ihre Preise.

Wer die erschienen Rätseltouren ohne Gewinnspiel entdecken will: Gesammelt sind die bereits erschienenen Rätselspaziergänge auch von 2020 auf eigens eingerichteten Internetseiten zu finden.