Städte und Initiativen beteiligen sich mit Aktionen am Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen:

Mittwoch, 25. November: Infostände, Spaziergang, Film und Lesung

Mittwoch, 25. November, 8.30 bis 12 Uhr, Information, Gleichstellungsbeauftragte Kerpen und Allgemeiner Sozialer Dienst (ASD), Foyer Rathaus, Jahnplatz 1; Vormittags, Aktionsstand, Gleichstellungsbeauftragte Wesseling, Foyer, Neues Rathaus, Wesseling; 17 Uhr, Nachtspaziergang, Gleichstellungsbeauftragte Pulheim, Treffpunkt Platz vor Kultur- und Medienzentrum; 16 bis 18 Uhr, Infostand, Frauenbeirat Erftstadt, gegenüber dem Historischen Rathaus Lechenich; 18.30 Uhr, Dokumentarfilm „FASSADEN“ (Empfang 18 Uhr), „Runder Tisch gegen Gewalt an Frauen und deren Kinder im Rhein-Erft-Kreis“, Linden-Theater Frechen, Lindenstraße 16, Eintritt frei, Anmeldungen unter gleichstellungsstelle@rhein-erft-kreis.de; 19.30 bis 21 Uhr, Lesung mit Anne Korth „Protokoll einer Annäherung“, VHS Erftstadt mit Gleichstellungsstelle, kleiner Sitzungssaal, Rathaus Liblar, Eintritt frei, Spenden für Frauenhaus willkommen.

Donnerstag, 26. November: Lesung in Brühl

Donnerstag, 26. November: 19.30 Uhr, Engagierte aus Brühl lesen aus „Was wir nicht kommen sahen“, Saal, „margaretaS“, Heinrich-Fetten-Platz 3, Eintritt 5 Euro, Karten bei Buchhandlung Brockmann (Reservierung unter 02232/410498 oder bestellung@brockmann-buecher.de) und unter www.vhs-rhein-erft.de (Nummer 262-1007).

Freitag, 27. November: Mitsingkonzert in Frechen

Freitag, 27. November: 19.30 Uhr, Mitsingkonzert, Kulturabteilung und Frechener Gleichstellungsbeauftragte, Stadtsaal Frechen, Kolpingplatz 1, Abendkasse 13 Euro, 11 Euro ermäßigt, Vorverkauf 10 Euro, 8 Euro ermäßigt.

Samstag, 28. November: Informationsstände in Hürth, Horrem und Liblar

Samstag, 28. November, 10 bis 16 Uhr, Informationsstand, Runder Tisch, Hürth-Park; ab 10 Uhr, Information, Frauenberatungsstelle Kerpen, Wochenmarkt, Friedrich-Ebert-Platz Horrem; am Abend, Information zu K.-o.-Tropfen, Frauenbeirat Erftstadt, vor Bahnhof Liblar.

Montag, 30. November: Filmvorstellung „Nico“ in Liblar

Montag, 30. November: 20 Uhr, Filmvorstellung „Nico“, VHS Erftstadt, Saal, Musik- und Kulturhaus, Liblar.

Hilfe für Betroffene: Beratung und Hilfetelefon

Hilfe für Betroffene: Frauenberatungsstelle Kerpen, 02273/981511; Hilfetelefon „Gewalt gegen Frauen“, 116016. (eva)