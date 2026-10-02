Nach einem Verkehrsunfall am Donnerstagabend (1. Oktober) in Bedburg sucht die Polizei nach einem bislang unbekannten Autofahrer. Ein 23-jähriger Motorradfahrer wurde bei dem Vorfall leicht verletzt.

Laut ersten Erkenntnissen der Polizei war der 23-Jährige gegen 21.20 Uhr auf der Kreisstraße 37 in Richtung Bahnstraße unterwegs. In einer Kurve soll ihm der unbekannte Autofahrer entgegengekommen sein und ihn geschnitten haben.

Autofahrer setzt Fahrt ohne anzuhalten fort

Der Motorradfahrer bremste daraufhin, stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Zu einem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam es nicht. Der Autofahrer setzte seine Fahrt fort, ohne anzuhalten.

Rettungskräfte versorgten den 23-Jährigen vor Ort. Die Polizei nahm den Unfall auf und bittet nun den gesuchten Fahrer sowie Zeugen und Zeuginnen, sich zu melden. Hinweise nehmen die Ermittlerinnen und Ermittler unter der Rufnummer 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen. (red)