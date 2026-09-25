Die Wiederaufnahme der Bauarbeiten im Schlosspark macht eine sofortige Sperrung der Anlage für den Publikumsverkehr notwendig. Die notwendige Fällung abgängiger Bäume sowie herbstliche Baumpflegearbeiten machen das Verweilen im Park zu gefährlich.

Bedburg: Bauarbeiten am Parkplatz werden fortgesetzt

Zeitgleich werden die Bauarbeiten am Eingang zum Schlossparkplatz fortgesetzt. Hier werden neben der Fertigstellung des Bauabschnitts auch neue Linden gepflanzt, die die denkmalgeschützten Linden im Laubengang ergänzen werden. Diese Bauphase ist voraussichtlich Ende des Jahres abgeschlossen.

Im Oktober beginnt ebenfalls die Bauaufnahme des dritten Bauabschnittes mit der Herstellung neuer Dammbauwerke. Außerdem ist die neue Fußgänger- und Radfahrerbrücke vom Schlossparkplatz in den Park für Mitte November 2026 geplant.

Der gesamte Schlosspark wird im Rahmen des Innenstadtentwicklungskonzepts (ISEK) neu gestaltet. Zwischenzeitlich mussten die Bauarbeiten wegen eines archäologischen Fundes gestoppt werden.

Das grüne Zentrum in Bedburg soll künftig neben Spielplatz und Treffpunkt vor allem ein Ort von sportlichen und kulturellen Veranstaltungen werden. Die feierliche Eröffnung ist im September 2027 geplant.