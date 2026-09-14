Auf diese Premiere hätten Volker Dannenberg und sein rühriges Team vom Turnverein Bedburg gern verzichtet. „Vor ein paar Jahren hatten wir mal einen kleinen Gewitterschauer. Ansonsten aber herrschte all die Jahre immer gutes Wetter. Unser 22. GVG-Citylauf ist nun tatsächlich der erste mit richtig viel Regen“, blickte der TVB-Organisationsleiter am Sonntagmittag etwas betrübt in den grauen Himmel, ließ sich ansonsten aber nicht aus der Ruhe bringen: „Ob nass geschwitzt oder nass geregnet, ist richtigen Läuferinnen und Läufern doch am Ende wurscht. Wir lassen uns den Spaß nicht verderben.“

So sahen es auch die gut 400 hartgesottenen Sportlerinnen und Sportler, die bei den insgesamt sieben Citylauf-Rennen an den Start gingen. Die meisten von ihnen hatten sich lange vorher angemeldet; spontane Nachmeldungen von Kurzentschlossenen am Veranstaltungstag selbst gab’s angesichts der widrigen Bedingungen nur wenige, so dass die magische Grenze von 500 Teilnehmenden diesmal nicht geknackt wurde.

Bedburg: Top-Athletinnen und -athleten gaben Vollgas

Doch der Regen – im Lauf des Nachmittags mal nur harmlos nieselnd, zeitweilig aber auch richtig fies – hatte auch seine gute Seite: Er machte den Läufern offenbar tüchtig Beine. Um möglichst schnell ins Trockene zu kommen, gaben vor allem die Top-Athletinnen und -athleten Vollgas und stellten im Hauptlauf über zehn Kilometer prompt neue Streckenrekorde auf.

Lukas Kurtenbach (31:22 Minuten) und Lilly-Marie Overberg (35:24 Minuten), beide erst Anfang 20-jährige Nachwuchshoffnungen aus dem Triathlon-Team der SSF Bonn, pulverisierten die bisherigen Bestmarken von Maciek Miereczko aus dem Jahr 2023 (33:31) und Nele Siebert aus dem Jahr 2024 (36:22).

Den Staffelwettbewerb gewannen zwei Teams der Hürther Gesamtschule

Insgesamt nahmen rund 200 Starterinnen und Starter die Langstrecke in Angriff. Vom Marktplatz aus ging es über fünf 2000-Meter-Runden durchs Herz der Schlossstadt. Die Stadtmeisterschaftswertung für Sportlerinnen und Sportler mit Bedburger Wohnsitz gewannen Titelverteidigerin Anke Kramer von der Laufschule Kramer in 44:59 Minuten und Tom Viehofen vom stark vertretenen GVG-Laufteam in 34:59 Minuten.

Den Staffelwettbewerb gewannen zwei Teams der Hürther Gesamtschule. Auch der Jedermann-Lauf über 4000 Meter verzeichnete ein großes Teilnehmerfeld. Gemächlich joggend, aber putzmunter mit dabei war der älteste Starter beim 22. GVG-Lauf: Den 84-jährigen Helmut Urbach aus Köln-Porz begrüßte Moderator Dannenberg besonders herzlich: „Großartig, dass er immer noch läuft und uns in Bedburg beehrt. Denn der Mann ist eine echte Läuferlegende!“ Das kann man wohl sagen: Immerhin hat Helmut Urbach in den 1960er- und 1970er-Jahren gleich mehrere Weltbestzeiten im 100-Kilometer-Ultramarathon aufgestellt.

Auf geht's: Das Bambini-Rennen über 300 Meter bildete den Auftakt des 22. Bedburger GVG-Citylaufs, der trotz schlechten Wetters wieder ein großer Spaß für die Teilnehmenden und die Zuschauenden war. Copyright: Joachim Röhrig

So weit musste der Nachwuchs beim City-Lauf nicht rennen. Neben Schüler- und Jugendläufen über 500 und 2000 Meter stand auch ein spaßiges Bambini-Rennen über 300 Meter auf dem Programm, angeführt von Stadtmaskottchen Barry im Löwenkostüm. Die teils noch an der Hand der Eltern laufenden Stöpsel bis zu fünf Jahren durften sich wie die Großen über tosenden Beifall des Publikums am Streckenrand freuen. Noch mehr freuten sie sich nachher freilich bei der Siegerehrung. Denn da gab es für alle Kinder Gutscheine fürs Eiscafé am Marktplatz.