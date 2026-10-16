Landrat Frank Rock konnte am Dienstag rund 160 Vertreterinnen und Vertreter aus der Landwirtschaft, der Forstwirtschaft und des Gartenbaus auf Schloss Bedburg begrüßen. Sie waren zum Landwirtschaftsempfang gekommen, mit dem der Rhein-Erft-Kreis jedes Jahr die Bedeutung der Landwirtschaft für die Region würdigen und eine Plattform für den Austausch zu aktuellen Themen bieten möchte, heißt es in einer Pressemitteilung aus dem Kreishaus.

In seiner Begrüßungsrede dankte Rock den Gästen für ihre Arbeit: „Ich kann nur ahnen, wie viel Arbeit und welche Herausforderungen in diesem Jahr schon wieder hinter liegen“, sagte der Landrat. Die Landwirte leisteten einen unverzichtbaren Beitrag für das Leben der Menschen im Rhein-Erft-Kreis: „Ihre Arbeit wird von uns allen sehr wertgeschätzt.“

Abschied von Willy Winkelhag und die Goldene Heugabel

Ehrengast des Abends war die Ministerin für Landwirtschaft und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen, Silke Gorißen. Gemeinsam mit Landrat Rock verabschiedete sie den Kreislandwirt und Vorsitzenden der Kreis-Bauernschaft Köln/Rhein-Erft, Willy Winkelhag.

Seit 2015 hatte er die beiden Ämter ehrenamtlich inne. Für seinen unermüdlichen Einsatz, sein Engagement für seine Mitmenschen und die gute Zusammenarbeit verlieh ihm der Landrat eine Auszeichnung, die nun zum ersten Mal vergeben wurde: die Goldene Heugabel des Rhein-Erft-Kreises. Auch Ministerin Gorißen würdigte die Arbeit der Landwirte: „An Erntedank danke ich insbesondere unseren Landwirtinnen und Landwirten, die dafür sorgen, dass wir Tag für Tag ausreichend Lebensmittel von höchster Qualität und großer Vielfalt zur Verfügung haben. Der Klimawandel, der in diesem Jahr insbesondere für einen extrem heißen und trockenen Sommer sorgte, hat unsere Betriebe besonders gefordert.“

Zudem lobte Silke Gorißen auch Willy Winkelhag für sein „großartiges ehrenamtliches Engagement über 45 Jahre hinweg und seinen unermüdlichen Einsatz als Vorsitzender der Kreisbauernschaft im Rhein-Erft-Kreis“, wie sie sagte. Willy Winkelhag sei immer eine starke Stimme für die Landwirte der Region gewesen, mit viel Energie, Herz und rheinischer Offenheit. „Im Vertragsnaturschutz war er Brückenbauer zwischen unterschiedlichen Interessengruppen. Ganz persönlich darf ich mich bei Willy Winkelhag bedanken für unsere immer gute, vertrauensvolle Zusammenarbeit“ , betonte die Ministerin.

Das Ambiente war herbstlich. Copyright: Kreis/Schweinsburg

Willy Winkelhag nahm mit einem lachenden und einem weinenden Auge Abschied von seinen Ehrenämtern und dankte allen Wegbegleitern für die gute Zusammenarbeit: „Wenn ich auf die vergangenen Jahre schaue, dann denke ich nicht zuerst an Sitzungen, Beschlüsse oder Veranstaltungen. Ich denke an Menschen. An die vielen Begegnungen, Gespräche und gemeinsamen Herausforderungen, die wir gemeistert haben“, sagte er. Er rief die Landwirte dazu auf, den Zusammenhalt untereinander zu bewahren und sich gegenseitig zu unterstützen.

Nachfolger und neues Landfrauen-Team

Nachfolger im Amt als Vorsitzende der Kreisbauernschaft Köln/Rhein-Erft sind Christian Fuchs aus Köln und Martin Richrath aus Erftstadt. Sie wurden gemeinsam mit dem neuen Landfrauen-Team Rhein-Erft rund um Dr. Anna Waßenhoven und Laura Zens vorgestellt.

Inhaltliches Schwerpunktthema des Abends war „Künstliche Intelligenz und Digitalisierung in der Landwirtschaft“. Dazu referierten die Leiterin Digitalisierung bei der Landwirtschaftskammer NRW, Dr. Katharina Dahlhoff, und die Landmaschinen-Unternehmerin Nicola Lemken.

Zum feierlichen Abschluss ehrte Landrat Rock fünf Landwirte und Landwirtinnen, die seit mehr als 20 Jahren durchgehend am Vertragsnaturschutz teilnehmen: Theo Burbach, Stefan Köllen, Martin Richrath sowie Hanna und Heinz Strick.

Musikalisch wurde der Abend vom Bläserquintett der Musikfreunde Urfeld begleitet. Sie erhielten in diesem Jahr den Kulturpreis des Rhein-Erft-Kreises.