Gedenken mit mehr als 130 Teilnehmenden

Am 9. November gedachten mehr als 130 Menschen in Bergheim der Opfer der nationalsozialistischen Verfolgung, wie das Bündnis „Wir Bergheimer für Demokratie“ berichtet.

Vom jüdischen Friedhof traten die Teilnehmenden den Weg durch die Fußgängerzone hin zum Standort der ehemaligen Synagoge an.

Biografien verfolgter Bergheimer verlesen

Schülerinnen von der Gesamtschule trugen Biografien von jüdischen Bergheimerinnen und Bergheimern vor, die während der NS-Herrschaft verfolgt, vertrieben und ermordet wurden. „Die Menschen, deren Namen an diesem Abend verlesen wurden, waren Teil unserer Stadt. Sie hatten Familien, Berufe, Hoffnungen und Träume“, so das Bergheimer Demokratiebündnis in seiner Mitteilung.

Appell der stellvertretenden Bürgermeisterin

Elisabeth Hülsewig, stellvertretende Bürgermeisterin der Kreisstadt Bergheim, habe in ihrer Ansprache appelliert, die Geschichte der Verfolgten zu erforschen und ihre Erinnerung im öffentlichen Leben wachzuhalten. „Das gemeinsame Haus unserer Demokratie braucht Menschen, die Verantwortung übernehmen – Menschen, die nicht schweigen, wenn andere ausgegrenzt werden, und die sich für ein respektvolles Miteinander einsetzen“, so Hülsewig.

Erste Demokratiewoche geht zu Ende

Mit der Gedenkveranstaltung fand die erste Demokratiewoche in der Kreisstadt ihren Abschluss. 18 Veranstaltungen hatten während dieser Zeit stattgefunden, um Menschen zum Nachdenken über Demokratie, Vielfalt und gesellschaftlichen Zusammenhalt einzuladen. Auch wenn die Demokratiewoche zu Ende sei, bleibe der Auftrag, die „Demokratie zu schützen, Antisemitismus und Menschenfeindlichkeit entgegenzutreten und für ein respektvolles Miteinander einzustehen.“ (rag)

www.wir-bergheimer-fuer-demokratie.de