Ein 49-jähriger wurde bei einem schweren Unfall auf der Autobahn 61 in seinem Fahrzeug eingeklemmt.

Bergheim – Mit schweren Verletzungen musste die Feuerwehr am Freitagmittag einen 49-jährigen Autofahrer aus seinem Wagen befreien. Der Mann war auf der Bundesautobahn 61 in Fahrtrichtung Venlo unterwegs. Vor ihm fuhr gegen 13.15 Uhr ein Sattelschlepper, der verkehrsbedingt in Höhe Bergheim abbremsen musste. Wie die Polizei erklärte, sei der Sprinterfahrer dann dem Sattelschlepper ins Heck gefahren. Dabei wurde der 49-Jährige im Fahrzeug eingeklemmt und musste mit schwerem Gerät von der Feuerwehr gerettet werden. Nach der Untersuchung vor Ort durch den herbeigerufenen Notarzt wurde er ins Krankenhaus gebracht.

Die Autobahn 61 musste für die Versorgung des Verletzten und die Aufräum- und Abschlepparbeiten für mehrere Stunden ab Kreuz Kerpen in Fahrtrichtung Venlo gesperrt werden. Die Polizei leitete den Verkehr weiträumig um. (mkl)