Bergheim-Ahe – Zum Brand in einem Mehrfamilienhaus an der Straße Im Wohnpark in Ahe ist die Bergheimer Feuerwehr in der Nacht zu Sonntag ausgerückt. Gegen 1 Uhr wurden die Brandschützer alarmiert. Als sie das Haus erreichten, brannten zwei Kinderwagen im Flur, nahe den Briefkästen. Anwohner hatten das Feuer bereits unter Kontrolle gebracht. Allerdings war das Treppenhaus voller Rauch.

Feuerwehr Bergheim setzte Hochleistungslüfter ein

72 Bewohner sind in dem Mehrfamilienhaus gemeldet. Die Feuerwehr wies die Menschen an, in ihren Wohnungen zu bleiben und sich möglichst an geöffneten Fenstern aufzuhalten. Mit einem Hochleistungslüfter wurde der Treppenraum von Rauch befreit. Ein Trupp Feuerwehrleute kontrollierte die Brandstelle mit einer Wärmebildkamera. Anschließend wurden der gesamte Hausflur sowie einige Wohnungen mit einem Messgerät auf Schadstoffe kontrolliert. Die Messungen ergaben nichts Auffälliges.

Gegen 2 Uhr konnte die Feuerwehr wieder abrücken. Im Einsatz waren die Einheiten aus Ahe, Thorr, Quadrath-Ichendorf, der Einsatzführungsdienst und die hauptamtliche Wache unter Leitung von Hauptbrandmeister Marcel Richter. Zur Brandursache und Schadenshöhe konnte die Feuerwehr noch keine Angaben machen.