Bergheim-Quadrath-Ichendorf – Zusehen wie andere leiden, das fällt ihnen schwer. Das Team der Pizzeria La Strada unterstützt die aus der Ukraine geflüchteten Menschen. Muhamed Aslani und Heike Gerhard bereiten am regulären Ruhetag des Betriebs Mahlzeiten für die im Ort untergekommenen Frauen und Kinder zu.

„Am Montag haben wir mehr als 20 Familienpizzen für 177 Leute gebacken. Seitdem ist die Anzahl der Menschen jedoch auf 185 gestiegen. Für die Kinder bereiten wir zu Ostern außerdem kleine mit Süßigkeiten gefüllte Beutel vor“, erzählen die Inhaber. Wie viele Wochen sie helfen könnten, sei noch nicht klar. Die Aktion umfasse keinen festen Zeitraum, das Essen würde so lange zubereitet, wie das Geld reiche. Unterstützt wird das Vorhaben sowohl von Firmen wie dem Pflegedienst Erftengel und der Zahnarztpraxis Dr. Michael Behrends, als auch von Privatpersonen.

„Es ist wichtig, dass Quadrath-Ichendorf zusammenhält und wir denen helfen, die hier sind“, appelliert Gerhard. Es sei den Geflüchteten anzumerken, dass sie viel Leid und Elend erlebt hätten. „Besonders die Kinder zucken jedes Mal zusammen, wenn sie Sirenen hören. Sie sind traumatisiert. Mit dem Essen zumindest kurzzeitig für Ablenkung und Freude sorgen zu können, ist großartig.“ Leuchtende Kinderaugen seien ein großer Lohn.

Das könnte Sie auch interessieren:

Ältestes Wohnhaus in Bergheim bekommt wieder Farbe

Missbrauch in Bergheim

Schrottimmobilie

Anzeige

So steht es um das Hochhaus an der Frenser Straße in Bergheim

von Niklas Pinner