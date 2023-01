Bergheim – „Lass uns gehen, jetzt sofort, mit Wort und Tat, lass uns sagen, was wir denken, lass uns denken, was wir ändern, lass uns ändern, was geändert werden muss. Der Anfang ist immer jetzt.“ Dieser aufrüttelnde Appell findet sich mitten in dem gerade erschienenen Buch „Hoffnung & Keksteig“ der jungen Autorin Fatima Talalini.



Seit 2019 lebt die 26-Jährige mit ihrem Mann und den zwei Katzen Amy und Penny in Bergheim und fühlt sich dort „als endlich angekommen“. Schon mit 17 Jahren startete sie ihre Karriere in der deutschen Poetry-Slam-Szene, gewann mehrere Preise und kam bei den NRW-Meisterschaften 2016 ins Finale.



Bergheimerin tourte durch Deutschland

Während ihrer Schul- und Studienzeit in Dortmund und ihrem journalistischen Volontariat tourte Talalini durch Deutschland, mit zwei bis drei Auftritten pro Woche und genießt es nun, „zu Hause einfach mal über das Feld laufen zu können“.



Ihr erstes Buch mit Poetry-Slam- und Radio-Texten bietet einen fesselnden Streifzug durch ihr Leben. Sie philosophiert auf 91 Seiten über sich, ihr Leben, die Zukunft und das Wesen der Welt an sich – lebensklug und mit Kampfgeist für eine bessere Welt, ohne belehrend oder dogmatisch zu sein.

Humorvoll und ohne anklagende Betroffenheit betrachtet sie liebevoll auch ihren eigenen „polnisch-schlesisch-arabischen“ Migrationshintergrund, der von ihrer katholischen Mutter und ihrem muslimischen Vater geprägt wurde. Mit beeindruckender Leichtigkeit wechselt sie zwischen den Themen Glauben, Nachhaltigkeit, Gleichberechtigung, soziale Gerechtigkeit, Vorurteile und Katastrophenszenarien, in denen sich jeder wiederfinden kann.



Poetry-Slammerin lebt mit Mann in Bergheim

Dabei agiert die freie Journalistin immer „auf der Suche nach einem Hoffnungsschimmer und einem Weg, die Welt ein wenig besser machen zu können“. Den aufreibenden Themen, den intensiven Beschäftigungen mit sozialen Missständen und den vielen Dienstreisen setzt Fatima Talalini ein „privates Rentnerleben“ entgegen: Mit ihrem Mann, einem Orthopädietechniker wandert die 26-Jährige gerne und findet ihren besten Ausgleich „in einem Café sitzend, lesend und Kuchen essend“, in Bergheim am liebsten im „Café Verweilchen“ an der Hauptstraße.



Das könnte Sie auch interessieren:

Kultursommer in Bergheim Anzeige Quichotte begeistert das Publikum am Medio von Oliver Tripp

80 statt 800 Trucks Anzeige Massenandrang bei Lkw-Demonstration in Bergheim bleibt aus von Joachim Röhrig

Quadrath-Ichendorf Anzeige Deshalb hängen noch keine Kameras am Bergheimer Bahnhof von Niklas Pinner

„Hoffnung & Kuchenteig“ ist ein Buch, wie ein lang ersehntes Telefonat mit einer alten Freundin: warmherzig, zugewandt, ehrlich, anrührend und Mut machend. Das Buch „Hoffnung & Keksteig“ ist im Lektora Verlag erschienen, 13,90 Euro. ISBN: 978-3-95461-224-6