Bergheim-Oberaußem – Polizistinnen und Polizisten haben am Mittwochmorgen in einer Wohnung in Bergheim-Oberaußem eine große Menge an Drogen sowie einige gefälschte Impfausweise gefunden.

Laut Bericht hatten die Kriminalbeamtinnen und -beamten für die Wohnung einer 32-jährigen und eines 36-jährigen Bergheimers einen Durchsuchungsbeschluss erwirkt. Am Mittwochmorgen durchsuchten sie dann die Wohnung und den Keller des Ehepaares.

Bergheim: Ehepaar war Polizei bekannt

Dort fanden sie rund 180 Potenztabletten, 3,5 Kilogramm Amphetamin und Methamphetamin, 958 Ecstasypillen, knapp 600 Gramm Marihuana, 375 Gramm Haschisch, 38 Einheiten LSD und 15 Gramm Kokain.

Auch Kokain und andere Drogen fand die Polizei. Copyright: Polizei-Rhein-Erft

Zudem stellte die Polizeisechs gefälschte Blanko- sowie einen gefälschten Impfpass des 36-Jährigen sicher. Das Ehepaar war der Polizei wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz bereits bekannt. Die beiden wurden dem Haftrichter vorgeführt und befinden sich jetzt in Untersuchungshaft. (nip)