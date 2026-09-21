Als Familienchor bezeichnet sich der Oberaußemer Chor „Friends of Music“. Wie sehr sich die Zuschauer und Zuschauerinnen beim jährlichen Sommerkonzert im Medio Rhein-Erft unter dem Titel „So klingt der Sommer“ wie bei einem Familienfest fühlten, dafür standen Gesprächsfetzen beim Aufzug des Chores auf der großen Bühne: „Wie sieht denn der Flo aus mit blonden Haaren?“, fragte da jemand. Gemeint war einer der musikalischen Leiter an der Gitarre, Florian Scholdan.

Gemeinschaftssinn sprach aus anfeuernden Zurufen wie „Marius, Marius“, wenn Marius Krämer im Trio mit Lisa Klein und Michelle Huy dem Song „Bring me to Life“ mit der Grunge-Stimme eines Heavy-Metal-Frontmannes einen besonders rockigen Akzent im Zusammenspiel mit dem Jugendchor verlieh.

Für große musikalische Momente sorgten die Erwachsenen, hier sind es Noah Wetzel, Louisa Langholz, Sabrin Lindstädt und Denis Pioggia in Summer Nights. Copyright: Oliver Tripp

Im Chor der Erwachsenen feierte das Publikum mit spontanem Applaus besondere musikalische Momente. In „Summer Nights“ aus dem Film „Grease“ trafen sich Denis Pioggia, Louisa Langholz, Noah Wetzel und Sabrin Lindstädt zum stimmgewaltigen Doppelduett ganz nach Art des berühmten Vorbildes John Travolta/Oliva Newton-John. In „Alles nur geklaut“ (Die Prinzen) brachten es die Jugendchor-Tenöre Philip Palubicki, Yannic Schnabel und Georg Bergen auf den Punkt. Und Queens „Bohemian Rhapsody“ mit seinen operettenhaften Passagen meisterten zum Schluss der Jugendchor und die Erwachsenen gemeinsam.

Das Sommerkonzert wäre aber kein Familienfest, wenn nicht die Kinder und Jugendlichen ihren großen Auftritt hätten. Angeleitet von den musikalischen Leiterinnen Tabea Scholdan und Hannah Schulz sangen die Vorschulkinder Lieder wie „Der tollste Tag“ und gemeinsam mit dem Kinderchor „Ich bin stark“.

Bergheim: Die Bläsergruppe der Musikschule unterstützte auf der Bühne

Begleitet wurden alle von der eigenen Band, die nach der Pause noch Verstärkung durch 16 Musiker aus der Bläsergruppe der Musikschule Bergheim bekam. Sie erweiterten die Hausband zur Bigband und spielten instrumental das Intro der Muppet-Show, „Take on me“ von a-ha oder „Hey Jude“ von den Beatles. Satten Sound boten sie auch zur Begleitung des Kinder- und Jugendchores im Lied „Legenden“.

Die eigene Band mit Eva Soujon und Florian Scholdan an den Gitarren begleiteten Chor und Solisten. Copyright: Oliver Tripp

Stimmgewaltig ging es zu, wenn alle Generationen sich zum Gesamtchor mit über 200 Stimmen vereinigten. Vor der Pause trafen sie sich im dafür eigens arrangierten Abba-Medley mit Ohrwürmern wie „Mamma Mia“, „SOS“ und „Dancing Queen“ und zur Zugabe im Heimwehlied „Tommi“.

Mit rund 300 aktiven Mitgliedern vom Vorschul- bis zum Erwachsenenchor zählt „Friends of Music“ zu den größten und aktivsten Kulturvereinen der Region, getragen von der gemeinsamen Leidenschaft für Musik und einem außergewöhnlichen Zusammenhalt.

Am Samstag, 8. November, treten die Oberaußemer erneut in ihrem Wohnzimmer, dem Medio, auf – und zwar gemeinsam mit der Band Sinfoglesia. Das Motto: Kraftvoller Symphonic Pop-Rock trifft auf eindrucksvolle Chorstimmen: Sonntag, 8. November, 17 Uhr.