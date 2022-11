Bergheim-Fliesteden – Skurriler Streit um eine Parkbank in Fliesteden: Der Bergheimer Dieter Kalinowski hatte eine Parkbank in eine Böschung am Rand eines Feldwegs in der Nähe der Zimmergasse aufgestellt. Die Ackerfläche, zu der die Böschung gehört, ist allerdings Privatgrundstück. Deren Besitzer hat daraufhin die Parkbank mit Erde zugeschüttet, nachdem er Kalinowski vergeblich angewiesen hatte, die Bank zurückzubauen.

Seit einigen Monaten liegt die Bank unter der Erde begraben. Kalinowski hatte auch Steinplatten um die Rastmöglichkeit gelegt, alles auf eigene Kosten. Er habe damit Spaziergängern die Möglichkeit geben wollen, sich auszuruhen. Für eine andere Stelle hatte der Landwirt Kalinowskis Bank-Idee bereits abgelehnt.

Bank-Streit in Bergheim: Wie geht es nun weiter?

Die Bank störe dort doch nicht, argumentiert Kalinowski auf die fehlende Zustimmung angesprochen. Der Besitzer der Ackerfläche will sich auf Anfrage der Redaktion nicht äußern. Ein richtiges Gespräch sei miteinander nicht zustande gekommen, sagt Kalinowski. Der Landbesitzer habe nur vor seiner Tür gestanden und Kalinowski gesagt, er solle die Bank zurückbauen. Daraufhin sei er sofort wieder weggegangen. Kalinowski baute die Bank aber nicht zurück.

Das könnte Sie auch interessieren:

Vandalismus Bergheimer Bahnhof Anzeige Bürgermeister fordert Videoüberwachung – Bahn lehnt ab von Jennifer Seidel

Die Eichhörnchen-Retterin Anzeige Bergheimerin hilft Tieren in Not

Umgestaltung Anzeige Das plant die Stadt mit der „Grünen Lunge“ in Bergheim von Jennifer Seidel

Wie es weitergeht, ist noch unklar. Kalinowski besteht darauf, dass der Landwirt die Stelle freimacht, damit Kalinowski die Bank und die Pflastersteine zurückbauen kann. „Das wäre ein Kompromiss“, sagt der Fliestedener. Bis dahin wächst weiter Gras über der Bank.