Bergheim – Ein Routineeinsatz der Polizei ist Dienstagnacht in Quadrath-Ichendorf eskaliert. Am Ende gab es zwei verletzte Beamte und einen festgenommenen Vater.

Ein Zeuge hatte die Polizei am Dienstag alarmiert und berichtet, dass es am Fuchsweg in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses eine laute Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gegeben haben soll. Als die 23 und 25 Jahre alten Polizisten gegen 23.50 Uhr vor Ort eintrafen, öffnete ihnen ein 33-jähriger Mann die Tür. Er befand sich zu dem Zeitpunkt alleine mit seiner achtjährigen Tochter in der Wohnung und gewährte den Beamten Zutritt.

Quadrath-Ichendorf: Angreifer gibt Polizisten einen Kopfstoß

Von einer weiteren Person fehlte beim Eintreffen der Beamten jedoch jede Spur. Als die Polizisten den Mann auf den lauten Streit ansprachen und sich nach weiteren Personen erkundigten, wurde er plötzlich aggressiv und griff den 23 Jahre alten Beamten mit einem Kopfstoß an und biss ihn im Anschluss. Seine Kollegin ging dazwischen, wurde dabei jedoch an der Hand verletzt.



Mit Unterstützung weiterer Beamter, die mittlerweile an der Wohnung in Quadrath-Ichendorf eingetroffen waren, gelang es der Polizei, den 33-jährigen Angreifer festzunehmen. Er wurde danach in eine Gewahrsamszelle auf der Polizeiwache gebracht. Dort wurden dem Mann außerdem Blutproben entnommen, die auf Drogen- und Alkoholspuren untersucht werden sollten.

Nachdem eine Ärztin dem Mann Haftfähigkeit bescheinigt hatte, musste er in Haft bleiben. Seine achtjährige Tochter wurde zu ihrer Großmutter gebracht. Die Polizisten, die bei dem Einsatz verletzt worden waren, wurden im Anschluss in einem Krankenhaus behandelt. Sie waren durch die Verletzungen nicht mehr dienstfähig. Den Angreifer erwartet nun ein Strafverfahren wegen eines tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte. (ve)