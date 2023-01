Bergheim-Zieverich – Kurz vor 21 Uhr ist am Mittwoch ein Verbrauchermarkt auf der Aachener Straße in Zieverich überfallen worden. Zwei Männer hatten an den 34 Jahre alten Kassierer mit einem Messer bedroht und die Herausgabe von Bargeld verlangt.



Zuvor hatten sie eine 60 Jahre alte Kundin, die auch vor der Kasse am Warenband stand, aufgefordert, zu warten. Den Täter ging es offenbar nicht schnell genug. Sie griffen schließlich selbst in die Kassenlade und holten die Scheine heraus. Mit der Beute flüchteten die Unbekannten in Richtung Bergheim-Paffendorf.



Bergheim: Polizei leitet Fahndung ein

Die Polizei leitete eine Fahndung nach den Männern ein, die jedoch in den späten Abendstunden erfolglos abgebrochen wurde. Die Räuber werden auf 20 bis 25 Jahre geschätzt, sind jeweils etwa 1,80 Meter groß und von schlanker Statur sein. Beide waren komplett vermummt, nur die Augen waren zu sehen. Einer der Täter trug einen Mund-Nasenschutz mit der Aufschrift „Primark“. Beide Männer sprachen Deutsch mit Dialekt.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise per E-Mail oder an 02233/520. (be)