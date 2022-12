Eiserne Hochzeit in Bergheim Ihr Sohn heiratete 39 Jahre später am gleichen Tag

Bergheim-Quadrath-Ichendorf – Sie kam 1954 aus Düren in ihres Vaters Heimat Fortuna, um die Kirmes zu besuchen. Er sei dort gewesen, weil es kaum andere Feste gegeben habe als die Kirmessen in der Umgebung, erzählt der Jubilar. 1956 heirateten Hildegard Broich und Willi Kurth in Quadrath-Ichendorf.

Hildegard Kurth (85) arbeitete nach der Schulzeit in der Dürener Kettenfabrik. Später wechselte sie in die Ichendorfer Glashütte. Von 1977 bis 1984 war sie Wirtin der „Tunnelschänke“ in Quadrath-Ichendorf.

Willi Kurth (87) besuchte die Volksschule in Quadrath-Ichendorf, arbeitete danach, wie sein Vater, als Glasbläser auf der Hütte und bis 1995 schließlich 24 Jahre als Hausmeister der Schule am Tierpark und der benachbarten Sporthalle. Nach der Hochzeit bekam das Paar eine Werkswohnung der Glashütte. Nachdem die Wohnung von einem Feuer zerstört worden war, zogen die Eheleute in eine andere Quadrath-Ichendorfer Wohnung des Unternehmens. 1980 kauften sie eine Haus am Dohlenweg, in dem sie bis heute leben.

Bergheim: Überfall hat ihr Leben verändert

Hildegard Kurth hat schon als Kind in Düren Sport getrieben, ging regelmäßig schwimmen und turnen. „Ein Überfall in unserem Haus vor fünf Jahren hat mein Leben verändert“, klagt sie. Seitdem lebe sie zurückgezogen, der Sport sei ins Abseits gerückt.

Immer zusammengehalten

Sie sagt: „Wir machen nichts allein. Alles wird besprochen. Das schweißt zusammen. Und dass wir einfache Leute geblieben sind und alles gemeinsam durchgestanden haben.“

Er sagt: „Wir hatten anfangs nichts, mussten uns alles erarbeiten und müssen niemandem Danke sagen. Wir waren auch in schweren Zeiten stets um Zusammenhalt bemüht.“ (ftz)

Willi Kurth fährt gern mit dem Fahrrad, „aber als Hausmeister, der auch Abenddienste versehen musste, hatte ich ansonsten keine Zeit für Hobbys“. Gern verreiste das Paar, oft mit dem Bus nach Spanien, später per Flugzeug nach Griechenland.

Die Feier des Ehejubiläums will ein Sohn ausrichten, der ebenfalls am 25. August, allerdings 39 Jahre später, geheiratet hat. Dann werden auch die beiden anderen Kinder, sechs Enkel und ein Urenkel gratulieren und mit den Jubilaren feiern.